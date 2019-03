Commissione banche | il Colle firma Ma no al controllo sul credito

Mattarella firma legge su Commissione d'inchiesta su banche : "No controllo su credito" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha oggi firma to la legge che istituisce la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e creditizio che stata approvata dal senato il 7 novembre 2018 e dalla Camera il 26 febbraio 2019, arrivando infine al Quirinale lo scorso 1° marzo. Nel promulgarla, il Capo dello Stato ha anche scritto una lettera indirizzata ai Presidenti del Senato e della Camera, Maria Elisabetta Alberti ...

Commissione d’inchiesta sulle banche - i suoi compiti e funzioni : non le potrà essere opposto il segreto d’ufficio : La nuova Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche , istituita da una legge approvata dal Parlamento in via definitiva lo scorso 26 febbraio con un voto quasi unanime dell’Aula della Camera (con 412 voti a favore, un voto contrario, tre astenuti) e promulgata oggi dal Capo dello Stato, ha un ventaglio molto più ampio di poteri rispetto alla precedente, seppur con i paletti auspicati da Sergio Mattarella, arrivando a toccare anche ...

Banche - il sì di Mattarella alla Commissione d inchiesta 'No a controlli sull attività creditizia' : Per questo serve un presidente autorevole, in grado di evitare qualunque strumentalizzazione politica e partitica'. Così il Pd in una nota.