Commissione banche | i timori del Colle | Mattarella difende l' autonomia di Bankitalia

Mattarella difende Bankitalia. L'allarme del Colle sulla Commissione banche : Non sono solo i conti e le stime di crescita della nostra economia a impensiere il Colle. C'è un altro elemento a preoccupare in queste ore il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: la commissione d'inchiesta sulle banche. commissione che, vista la ...

I timori del Quirinale sulla Commissione banche : “Rischi per il sistema” : La commissione d’inchiesta sugli istituti di credito, che la maggioranza giallo-verde ha messo in campo contro le malefatte vere o presunte dei banchieri, presenta diverse «criticità». In particolare, la legge istitutiva varata il 26 febbraio conferisce a questa commissione parlamentare dei super-poteri talmente estesi e così penetranti da far teme...

Sergio Mattarella vuole garanzie sulla Commissione Banche : Basterebbe l'agenda a segnalare una situazione di "allarme". Prima i presidenti di Camera e Senato. Poi il governatore di Bankitalia Ignazio Visco. È nel corso di questi colloqui al Quirinale che il capo dello Stato ha condiviso le sue "perplessità" sulla Commissione Parlamentare di inchiesta sulle Banche, ora che la legge istitutiva è "sotto esame del Quirinale". Passaggio delicato, proprio adesso che tutti gli indicatori ...

Claudio Borghi a Omnibus : "Faremo la Commissione banche. Gianluigi Paragone presidente? Nessun veto" : "Abbiamo deciso di fare la Commissione banche, manteniamo la nostra promessa ai risparmiatori". Claudio Borghi, ospite di Omnibus, su La7, annuncia: "Abbiamo deciso di farla, occorre far luce sulle banche" e si sbilancia anche su un nome: "Gianluigi Paragone presidente? Non c'è alcun veto". In studi

Banche : Tercas - ecco la storia degli errori della Commissione Ue : Purtroppo la giustizia ha tempi diversi da quelli dell'economia e non sempre può argi nare i danni della politica. Con "quell'errore" , infatti, la Commissione non ha fatto altro che aggravare ...

L'errore di Bruxelles ha fatto fallire le quattro banche. La Corte Ue : "Decisione della Commissione su Tercas va annullata" : E ora chi lo dice ai risparmiatori delle quattro banche che hanno perso i loro risparmi? La Corte Ue ha dato ragione all'Italia nel ricorso presentato contro la decisione della Commissione Europea del 2015 nel caso delle Casse di Teramo (Tercas): l'intervento del Fondo interbancario di Tutela dei depositi (Fitd) non integra un aiuto di Stato. La decisione del Tribunale europeo su Tercas è strettamente intrecciata con il fallimento delle ...

Cosa deve scoprire la Commissione di inchiesta sulle banche : Con il via libera definitivo da parte della Camera, è ufficialmente istituita la commissione parlamentare di inchiesta sulle banche. Un organismo bicamerale che opererà per l'intera legislatura. Ora mancano gli ultimi 'adempimenti', ovvero l'indicazione dei componenti tra deputati e senatori, quindi si procederà all'elezione del presidente, dei vicepresidenti e delle altre cariche. In pole position per la guida della commissione ...

Banche - via a Commissione inchiesta. Definito decreto per rimborso truffati : ... ieri fonti di Palazzo Chigi hanno confermato, al termine della riunione tra il premier Giuseppe Conte, i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che sono ...

Parte la Commissione d'inchiesta sulle banche. Ma i risparmiatori aspettano ancora i rimborsi : Così, al tavolo del presidente del Consiglio Conte, oggi sono arrivati i vicepremier, il ministro dell'Economia Tria e i suoi vice-ministri. I documenti da firmare sono fermi al momento proprio al ...