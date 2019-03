Coldiretti | aumentano i prezzi delle verdure per effetto del clima pazzo | +9 | 4%

Caldo - Coldiretti : “Aumentano gli incendi - uno al giorno da inizio anno” : Il Caldo anomalo spinge gli incendi nel 2019 in cui con quasi un rogo al giorno dall’inizio dell’anno (44) per un totale di ben 1442 ettari andati in fumo. E’ quanto emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati Effis in relazione al codice rosso per allarme incendi scattato in Lombardia con i roghi che hanno devastato nelle ultimi giorni un fronte di oltre 400 ettari in Toscana. Gli incendi – sottolinea la Coldiretti – sono favoriti dal ...