Codice rosso | Conte | ' La maggioranza pronta a votare il revenge porn'

Codice rosso - bagarre alla Camera : protestano le deputate delle opposizioni : E' bagarre nell'Aula della Camera durante l'esame del ddl "Codice rosso" sulla violenza di genere. Dopo il "no" all'emendamento sul revenge porn, le deputate dei partiti di opposizione si sono ...

Alla Camera. Castrazione chimica e 'revenge porn' : il Codice rosso è già nel caos : ... vale a dire la diffusione per vendetta di immagini private, soprattutto tramite i social network, che è stata al centro negli ultimi mesi di almeno due casi di cronaca scottanti: primo, quello della ...

La castrazione chimica divide M5s e Lega : tutto rinviato sul "Codice rosso" : tutto rinviato sul "Codice rosso". La maggioranza giallo-verde non trova la quadra sulle norme per tutelare le vittime di violenza domestica e di genere e l'unica soluzione è prendere tempo. Stavolta il casus belli è la proposta della Lega sulla castrazione chimica. La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha deciso che la discussione sul ddl riprenderanno il 2 aprile, martedì prossimo. Una riunione convocata in tutta ...

La legge "Codice rosso" si è incagliata su revenge porn e castrazione chimica : È caos alla Camera sul reato di revenge porn, che tutte le opposizioni vorrebbero inserire nel disegno di legge 'codice rosso' scontrandosi con il muro innalzato dai 5 stelle, appoggiati dalla Lega. E scoppia la protesta in Aula, con le deputate di Forza Italia che si schierano nell'emiciclo di fronte ai banchi del governo, proprio sotto lo scranno più alto della presidenza, 'occupando' di fatto i posti riservati all'esecutivo. ...

Scontro sul revenge porn - tutto rinviato per la legge 'Codice rosso' : Lavori dell'Aula, impegnata sull'esame del ddl 'codice rosso', rinviati a martedì prossimo alle ore 14. È quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo dopo l'impasse sulle norme sul revenge porn e ...

Scontro sul revenge porn - tutto rinviato per la legge "Codice rosso" : Lavori dell'Aula, impegnata sull'esame del ddl 'codice rosso', rinviati a martedì prossimo alle ore 14. È quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo dopo l'impasse sulle norme sul revenge porn e la protesta messa in atto da Forza Italia a cui poi si sono aggiunte anche le deputate di pd e FdI. Martedì prossimo, quindi, i lavori dell'Aula riprenderanno esattamente dal punto in cui si sono interrotti oggi, ovvero il voto, a ...

Slitta ok Camera a Codice Rosso : ANSA, - ROMA, 28 MAR - Slitta alla prossima settimana l'ok della Camera al ddl "Codice Rosso". Il nodo castrazione chimica, sul quale si è prodotta in questa ore nuova tensione tra M5S e Lega, ha ...

Maggioranza divisa sul Codice rosso - nodo della castrazione chimica. Prestigiacomo si scaglia contro governo : Un gruppo di deputate di Fi, guidate da Stefania Prestigiacomo, tenta un 'assalto' ai banchi del governo durante l'esame del ddl codice rosso. Prestigiacomo è stata placcata dai commessi, mentre il ...

Maggioranza divisa sul Codice rosso - il nodo della castrazione chimica : Spunta il nodo dell'emendamento leghista sull'introduzione - in alcuni casi - della castrazione chimica nel disegno di legge "codice rosso" . Sulla proposta della Lega, infatti, sono diversi i dubbi ...

Violenza su donne - emendamento Lega a ddl Codice rosso per castrazione chimica. M5s : “Così è uno spot - presa in giro” : Il ddl codice rosso sulla Violenza sulle donne in discussione alla Camera divide la maggioranza. Il nodo è l’emendamento presentato dalla Lega per l’introduzione – in alcuni casi – della castrazione chimica. “Così è una presa in giro alle donne, si sfrutta la loro paura per fare campagna”, sottolineano fonti M5s, contrario alla modifica. L’emendamento in questione, che modifica l’articolo 165 del codice ...

Codice rosso : cosa dice la nuova legge sulla violenza contro le donne? : Angela FerraraRoxana Karin ZenteroRosa Maria Schiaffino Nunzia MaioranoElena PanettaLaura PetrolitoLoredana LopianoTeresa RussoAlessia e Martina CapassoPaola MerloFrancesca CitiPaola SechiSana CheemaInes Sandra Augusta Sanchez TapperiAnna CarusoneSorina MoneaLeila Gakhirovan KinserMaria Carmela IsgròValeria BufoElca TereziuMaria Clara CornelliSilvana MarchionniVioleta Mihaela SenchiuMarina NovozhylovaLudovica Filippone e Marina AngrilliAllou ...

Arriva alla Camera il Codice rosso - stretta contro la violenza sulle donne : Arriva alla Camera il 'Codice rosso' , il disegno di legge che stringe le maglie del Codice penale sulla violenza contro le donne. Il provvedimento, licenziato dalla commissione Giustizia, inasprisce ...