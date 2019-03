huffingtonpost

(Di venerdì 29 marzo 2019) Georgecontro ildel. L'attore hato tutti agli hotel di lusso che fanno capo aldel, in seguito al nuovo codice ispirato alla sharia che prevede la lapidazione degli adulteri e dei gay nel Paese.Dal prossimo 3 aprile "ilinizierà a lapidare e picchiare a morte ogni cittadino che avrà dimostrato di essere gay", scrivein una lettera aperta su Deadline, indicando come ilHassanal Bokiah, possieda "spettacolari alberghi" anche a Los Angeles. "Ogni volta che noi soggiorniamo in questi hotel mettiamoin tasca a uomini che hannodi lapidare a morte la propria gente per il fatto di essere gay o accusati di adulterio", dichiarata il premio Oscar 57enne."Vogliamo davvero contribuire a pagare per queste violazioni dei diritti umani?", ha proseguito. "Ho imparato negli anni che non si ...

serenaleone8 : RT @HuffPostItalia: Clooney invita a boicottare il sultano del Brunei: 'Non date soldi a chi ha scelto di lapidare i gay' - CarminePel : RT @HuffPostItalia: Clooney invita a boicottare il sultano del Brunei: 'Non date soldi a chi ha scelto di lapidare i gay' - HuffPostItalia : Clooney invita a boicottare il sultano del Brunei: 'Non date soldi a chi ha scelto di lapidare i gay' -