Clima | Greta Thunberg alla guida di migliaia studenti a Berlino GALLERY

Clima : Greta Thunberg fa tappa a Berlino - non si fermano i FridaysForFuture : Non si ferma l’intenso programma di Greta Thunberg l’attivista sedicenne che ha dato il via al movimento “FridaysForFuture“, infatti il tour tedesco è alle porte e la vedrà venerdì a Berlino e sabato a Potsdam. A seguire della sua partecipazione al corteo degli studenti previsto a Berlino a partire da Invalidenpark, la Thunberg presenzierà all’Istituto di Potsdam per la ricerca sul Clima, dove parlerà con i ...

Clima - non solo Greta. Perché si delegittimano i ragazzi in piazza? “Chi li immaginava addormentati è rimasto spiazzato” : “Non fate i gretini”, che “non sanno di cosa parlano” e “sono incoerenti”. Non solo l’attivista svedese Greta Thunberg, a 16 anni ispiratrice di centinaia di migliaia di ragazzi che il 15 marzo hanno aderito al suo sciopero scolastico per il Clima, il Global Strike for Future: negli ultimi 10 giorni si è sentito di tutto anche sui ragazzi che seguono il suo esempio nel mondo. Critiche e diffidenza, o ...

Clima - 13enne Alexandria a Greta : “Torniamo in piazza il 3 maggio” : Continua la rivolta degli studenti per far sentire la loro voce nella lotta contro i cambiamenti Climatici: torneranno in piazza in difesa del Clima il 3 maggio. Lo ha rivelato Alexandria Villasenor, la studentessa americana di 13 anni che ogni venerdì fa un sit-in davanti alla sede delle Nazioni Unite a New York, rispondendo ad una follower che le chiedeva se fosse prevista un’altra grande manifestazione. Alexandria non ha precisato se la ...

SPILLO Clima/ I veri numeri da mostrare a Greta Thunberg - e agli altri giovani - : Ci sono dei numeri e dei dati che dovrebbero essere tenuti presenti di fronte ai rinnovati allarmi sui cambiamenti CLIMAtici

Clima - l’esperto : “Non c’è nessuna emergenza - periodo eccezionalmente stabile. I seguaci di Greta sono tutti gretini” : Il Professor Franco Battaglia, docente di chimica fisica all’Università di Modena, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. In riferimento all’emergenza Climatica Battaglia ha spiegato: “Già 20 anni fa scrivevo che questa storia del riscaldamento globale è una colossale ‘Gretinata’ –ha affermato ...

Clima - Greta e comunismo fru fru Così la sinistra perde tutti i valori : Le lobbies occidentali inquinarono il PCI dei diritti sociali negli anni '70 trasformandolo nell’eurocomunismo "fru fru". Con Greta la sinistra perde definitivamente i propri tratti e non ha più senso ragionare su una visione politicamente bipolare Segui su affaritaliani.it

Greta e la sua battaglia per il Clima : la sindrome di Asperger e la voglia di non mollare : Quella di Greta Thunberg è una storia affascinate sotto diversi punti di vista: basterebbero la sua giovane età ed il carisma innato, ma a rendere così determinata l’attivista svedese 16enne sarebbe anche il disturbo che la affligge, la sindrome di Asperger. A far luce su questo è stata proprio lei, nelle sue dichiarazioni allo Young Post, sito web del South China Morning Post, dove ha spiegato che l’impegno che l’ha portata ...

Greta e il Clima - Rossi fa il punto : Rossi promette: "Mi batterò perché sia approvata subito una legge regionale sull'economia circolare per recupero, riuso e riciclo della materia, con riduzione dei rifiuti prodotti, a partire dai ...

Solo un paese asfittico e rancoroso può discutere di Greta e non del cambiamento Climatico : La questione climatica è importante e urgente perché si basa su una scienza solida e condivisa, non sulla biografia, sulla simpatia, sulle idee di questo o quell'attivista. cambiamento climatico: ...

Clima - Maglie : Greta? Se non fosse malata la metterei sotto con l'auto : “Adesso non si può più dire male di Greta perché mi hanno detto che ha la sindrome di Asperger, cioè è malata di autismo, allora a quel punto il politically correct e anche il buon senso mi vietano di dire quello che avrei detto se fosse stata sana: che l'avrei messa sotto con la macchina”. È polemica sulle parole della giornalista Maria Giovanna Maglie che ieri, intervenuta nel programma radiofonico Un giorno da pecora, ha attaccato Greta ...

Clima - Maglie : “Io Greta la metterei sotto con la macchina”. E le arrivano le minacce di morte sui social : “Adesso non si può più dire male di Greta perché mi hanno detto che ha la sindrome di Asperger, cioè è malata di autismo, allora a quel punto il politically correct e anche il buon senso mi vietano di dire quello che avrei detto se fosse stata sana: che l’avrei messa sotto con la macchina. Ma non si può dire“. La giornalista Maria Giovanna Maglie, ospite ieri a Un giorno da pecora, il programma di Rai Radio1, ha risposto così a ...

Clima - Zingaretti : “Ho dedicato la mia vittoria a Greta” - ma il M5S non ci sta e accusa il Pd di opportunismo. Ecco la solita ‘faida all’italiana’ : “Ieri è stata una giornata straordinaria, i ragazzi e le ragazze di #fridays4future hanno riempito le piazze di tutto il mondo. Sono orgoglioso che l’Italia sia stato il primo Paese per numero di manifestazioni. Senza la spinta di milioni di giovani non ce la faremo mai a cambiare, anche per questo nel giorno del voto delle Primarie ho dedicato la mia vittoria a Greta Thunberg. C’è un solo modo per essere degni di tanta ...

Crozza e il discorso sui cambiamenti Climatici : “Greta Thunberg ha fatto il cu*** ai grandi della Terra. Zingaretti nemmeno in tre vite” : Nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, il pungente monologo di Maurizio Crozza che con la consueta ironia analizza i Fridays for Future, le manifestazioni contro il cambiamento globale che ha coinvolto i giovani di tutto il mondo: “Oh, ragazzi… che sarà mai, per un po’ di gas serra non è mai morto nessuno. Abbiamo ancora 2 anni, calma. E poi magari s’aggiusta tutto”. Video Nove L'articolo Crozza e ...