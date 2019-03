Cittadinanza a Ramy | 51 bambini sono stati salvati | ma la polemica vince su tutto

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) di Francesca ScoleriPotremmo passare per persone serie che pensano a cose edificanti di tanto in tanto, sopratdopo una scampata tragedia come quella del bus coi suoi 51a bordo, ma siccome non amiamo smentirci, ci tuffiamo nelle polemiche dove, ormai è noto, sguazziamo benissimo.Quello che è accaduto a San Donato Milanese – o meglio, quello che non è accaduto, una strage di innocenti per mano di un criminale – imporrebbe un profilo basso da parte delle istituzioni e una carica di umanità necessaria in un momento di grandi disordini sociali. Pura utopia, me ne rendo conto da sola pensando che al ministero degli Interni c’è Matteo Salvini. Altro che low profile. Salvini sulle polemiche ci campa; un terreno dove si consumano parole vuote che altri hanno pronunciato e di cui poco si è compreso ma ripeterle fa sentire forti e orgogliosi quindi come ...

