Cinque fotocamere e specifiche da urlo in questo concept di Huawei Mate 30 Pro

Anteprima Nokia 9 PureView : Cinque fotocamere posson bastare?! – MWC 2019 : In questa Anteprima del Nokia 9 PureView diamo un’occhiata alle sue CINQUE fotocamere: non è uno scherzo, Nokia 9 PureView ha ben CINQUE fotocamere co-ingegnerizzate con LEICA per poter catturare foto anche in condizioni di leggi di più...