Cina - Nato e Venezuela : Usa in pressing su Roma Di Maio : alleanza solida : Il segretario di Stato americano Pompeo torna a bacchettare l’Italia per l’adesione al progetto cinese della nuova Via della Seta, definendola «deludente». Luigi Di Maio risponde che «si tratta solo di un accordo commerciale e non politico», rivendicando insieme il diritto sovrano del nostro paese di fare i propri interessi, e la volontà di restare...

Meng Hongwei - ex capo dell’Interpol arrestato in Cina lo scorso anno - è stato incriminato per corruzione : Le autorità cinesi hanno incriminato l’ex capo dell’Interpol Meng Hongwei per corruzione, ha scritto Reuters. Meng, che prima di diventare il capo della principale organizzazione internazionale di cooperazione di polizia era stato viceministro cinese della Sicurezza, è stato inoltre espulso dal

SPILLO/ Ecco come funziona la regola Ue che ci ha consegnato alla Cina : La società cinese che lavorerà nei porti italiani ha un debito importante. Debito che l'Italia non può fare per le infrastrutture

Fidanzati travolti in moto a Condove : l’investitore “trasCinato da impulso cieco e criminale” : Maurizio De Giulio si è "lasciato trascinare" da un "impulso cieco e criminale, pur prevedendo le conseguenze gravi e anche mortali" che avrebbe provocato il suo gesto.Queste le motivazioni, rese note oggi della sentenza di condanna a 15 anni e otto mesi per Maurizio De Giulio, l'elettricista di Nichelino che nel luglio 2017 a Condove travolse con il suo furgone, dopo una lite legata alla viabilità, la moto a bordo della quale c'erano Elisa ...

Viva Kean il Magnifico e le chiacchiere sulla Cina - ma ridateci il campionato! : ... se la più recente incarnazione della auto percepita sempiterna astuzia italica abbia incartato il Dragone e portato a casa miliardi senza pagare in moneta politica? Ma sei scemo, vuoi ammosciarci il ...

Ivrea - bambino non vacCinato espulso dall'asilo. La mamma : "Non sono no vax" : A Banchette. L'ira della madre: "Non ho fatto i vaccini per le malattie che ha già fatto". La direttrice: "L'Asl ce lo ha segnalato come inadempiente ". A settembre il piccolo, senza autocertificazione, chiuso da solo in una stanza

Highlights Italia-Finlandia 2-0 - VIDEO - gol e sintesi. Kean trasCinatore - Quagliarella entra e dà spettacolo : Buona la prima! L’Italia parte bene nelle qualificazioni agli Europei di calcio del 2020: ad Udine la Finlandia, prima avversaria degli azzurri, viene sconfitta per 2-0 con un gol per tempo. Vantaggio al 7′ di Barella, raddoppio al 74′ di Kean: è la quinta volta negli ultimi sei confronti tra le due squadre che finisce con questo punteggio in favore degli azzurri. Gran bella prova di Quagliarella, entrato nella ...

Serie A in Cina - Gravina boccia l’idea : “No - è il campionato italiano” : Serie A IN Cina – Negli ultimi giorni ha fatto scalpore la notizia di qualche partita di Serie A giocata in Cina. Cosa che non è piaciuta molto ai tifosi, ed il presidente Gravina ha subito messo le cose in chiaro. A Rai Sport, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha raccontato della possibilità di vedere […] More

