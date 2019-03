Ciclismo | Longo Borghini | ‘Mi scuso per il lancio della bici’ VIDEO

Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Anche nelle classiche del nord si stanno moltiplicando le corse in cui oltre alla prova maschile si svolge anche quella femminile. Così è stato anche alla Driedaagse Brugge – De Panne, la corsa che mercoledì scorso ha visto il successo tra gli uomini di Dylan Groenewegen in volata su Gaviria e Viviani. Sulle stesse strade il giorno successivo si è tenuta la corsa delle donne, che si è conclusa con una volata generale vinta dall’esperta olandese Kirsten Wild. Come in tutte le gare fiamminghe non sono mancati pericoli, cadute ed episodi particolari. Il più eclatante ha avuto come protagonista Elisa, caduta quando mancavano poco più di 30 km al traguardoLa Panne, caduta die Banks All’arrivo di La Panne mancano circa 34 km quando è avvenuto il discusso episodio tra Lizzy Banks e Elisa. Ad innescare l’incidente è stata un’uscita di strada ...

fenomenogabry : Ciclismo, Longo Borghini furiosa, getta via la bici di un'avversaria. Poi si scusa - MaraGato_ : RT @Gazzetta_it: VIDEO Lancia via la bici di un'avversaria, Elisa Longo Borghini furiosa dopo una caduta. Poi si scusa - Gazzetta_it : VIDEO Lancia via la bici di un'avversaria, Elisa Longo Borghini furiosa dopo una caduta. Poi si scusa… -