Ciclismo | Giro di Catalogna | Schachmann stacca tutti

Ciclismo - Giro delle Fiandre : in tv su Rai Sport - nel percorso c'è il Muro di Grammont : In data domenica 7 aprile 2019 si correrà il Giro delle Fiandre. Dopo aver assaggiato muri e pavé con le prime corse di Ciclismo in Belgio, ci attenderà la 103ª edizione della seconda delle Classiche Monumento. Come da tradizione, si disputerà la prima domenica del mese di aprile e saranno i muri a caratterizzarla. Brevi strappi, particolarmente ripidi e spesso pavimentati in pavé, renderanno dura la vita ai corridori partecipanti. Il più famoso ...

Ciclismo - Giro di Catalogna : Adam Yates vince la terza tappa : Il favorito della vigilia, il campione del mondo Alejandro Valverde , perde contatto con la testa della corsa, mentre Quintana resta a ruota del suo connazionale. Rientra in corsa anche Adam Yates a ...

Ciclismo - torna il Giro di Sicilia - passerà da Ragusa : Ragusa - Dal 3 al 6 aprile torna il Giro di Sicilia di Ciclismo. Quattro le tappe per un totale di 708 chilometri, con partenza da Catania il 3 aprile e arrivo in cima all'Etna il 6. Dopo il via i ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e il Giro di Sicilia : lo Squalo può affinare la forma verso la Corsa Rosa. E i dubbi sul contratto… : Vincenzo Nibali potrebbe partecipare al Giro di Sicilia che andrà in scena dal 3 al 6 aprile, la prima edizione della piccola Corsa a tappe in terra sicula potrebbe convincere lo Squalo a prendere il via visto che potrà correre in casa. Sarà un evento importante per il 34enne molto legato alla sua terra e desideroso di scaldare ulteriormente la gamba in questo avvio di stagione, la condizione di forma del capitano della Bahrain-Merida sembra ...

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Mai stato così bene - ora riposo e poi la Liegi. Pronto per il Giro d’Italia” : Tom Dumoulin non ha ancora vinto nel 2019 ma il trionfatore del Giro d’Italia 2017 sembra particolarmente convinto dei propri mezzi in vista di una stagione che si preannuncia particolarmente intensa. L’olandese ha incominciato con due top ten nelle classifiche generali di UAE Tour e Tirreno-Adriatico, poi ha concluso la Milano-Sanremo all’undicesimo posto e ora si lancia verso i prossimi grandi appuntamenti (il suo obiettivo ...

Ciclismo : torna il Giro di Sicilia : L'accordo stipulato fra la Regione Sicilia ed Rcs Sport prevede la disputa del Giro di Sicilia per tre anni. Un progetto che si affiancherà al Giro d'Italia e che prevede per il 2020 tre tappe della ...

Ciclismo - 708 chilometri e 4 tappe : ecco come sarà il nuovo Giro di Sicilia : Giro di Sicilia, è stato presentata la nuova corsa a tappe che entrerà nel calendario italiano dal 3 al 6 aprile dopo oltre 40 anni d’assenza Quattro giorni, 708 chilometri complessivi e quattro tappe che toccheranno le province di Catania, Messina, Palermo, Caltanissetta e Ragusa. Sono i numeri del ‘Giro di Sicilia‘, la corsa ciclistica organizzata da ‘La Gazzetta dello Sport’ e ‘Rcs Sport’, che ...

Ciclismo - l’annuncio del presidente Musumeci : “nel 2021 il Giro d’Italia partirà dalla Sicilia” : Il presidente della Regione Sicilia ha annunciato che il Giro d’Italia del 2021 partirà proprio dall’isola “Nel 2021 il Giro d’Italia partirà dalla Sicilia. E’ un evento seguito da oltre 100 emittenti di tutti i Paesi e per noi sarà una straordinaria opportunità“. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, durante la conferenza stampa a Palazzo d’Orleans per ...

Ciclismo - svelato il percorso del Giro del Delfinato 2019. Tracciato impegnativo - ultime tre tappe determinanti per la classifica : Presentato ufficialmente nella giornata di oggi il percorso del Giro del Delfinato 2019 che si svolgerà dal 9 al 16 giugno. La celebre corsa a tappe francese costituirà ancora una volta il banco di prova più atteso in vista del Tour de France e vedrà alla partenza le stelle del Ciclismo internazionale. Il Tracciato non presenterà sconvolgimenti rispetto alle ultime edizioni, con una cronometro individuale collocata a metà del programma e con le ...

Ciclismo - stop per Aru : si opera e salta il Giro d'Italia : Fabio Aru si ferma. Il corridore di punta della Uae Emirates non potrà partecipare alle prossime gare, Giro d'Italia compreso, perché dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. Il team del ...

