Cibi da salvare | si apre il sipario sulla mostra interattiva internazionale di Slow Food

(Di venerdì 29 marzo 2019) L’esposizione “What you didn’t know existed. Endangeredfrom around the world“, presentata oggi allo Spritmuseum di Stoccolma, inaugura ufficialmente le attività dinell’ambito del progettois Culture, finanziato dal programma europeo Creative Europe, con il contributo della Fondazione italiana CRC di Cuneo.Attraversois Culture e questadedicata all’Arca del Gusto, il catalogo on line diche segnala i prodotti in via di estinzione, l’associazione della Chiocciola e i suoi partner vogliono presentare questida una prospettiva diversa, fornendo al pubblico la possibilità di scoprirli, visitare i luoghi da cui provengono e ascoltare le storie dei produttori. Questo è possibile grazie a installazioni multimediali e sculture interattive che aprono le porte ai 5000 prodotti dell’Arca provenienti da tutto il mondo. La...

