Chievo nel “B”aratro | il Cagliari passeggia a Verona | notte fonda per i veneti FOTO ...

Maran : “Chievo nel mio cuore - ma domani conta vincere” : Rolando Maran non può considerare la partita di domani sera del suo Cagliari contro il Chievo al Bentegodi come tutte le altre, dopo aver vissuto stagioni importanti a Verona: “Mentirei se dicessi il contrario. Ho giocato tantissime partite in quella squadra, l’ho allenata, il Chievo mi ha dato tanto e sarò sempre riconoscente verso la società. Ora però sono al Cagliari e voglio fare il massimo per questi colori“. Il ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus e Fiorentina vincono nel 18° turno - cinquina della Roma contro il Chievo : In attesa del posticipo domenicale tra Milan e Florentia, è andato in archivio il 18° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. Cinque le partite, dunque, che sono andate in scena e non hanno mutato il quadro della situazione nelle posizioni nobili della classifica. Juventus e Fiorentina, infatti, hanno conquistato i tre punti. La Vecchia Signora si è imposta in trasferta contro il Pink Bari 3-1. Una partita non semplice per le ...

Desta curiosità, tra i tifosi del Milan, il Nuovo coro della Curva Sud intonato anche ieri nel match vinto contro il Chievo. I tifosi rossoneri presenti allo stadio 'Marcantonio Bentegodi' hanno cantato il Nuovo coro poco sia poco prima l'inizio del match sia durante la partita. Queste le parole intonate dalla Curva Sud e il VIDEO: Sempre insieme a te saròSolo mai ti lasceròSono nato rossoneroDa bandito morirò

Un weekend di grande sport, quello che si aprirà oggi su DAZN. Gli appassionati potranno seguire sulla piattaforma streaming, live e on demand, oltre 50 eventi sportivi in esclusiva, tra calcio nazionale e internazionale, sport da combattimento, motori, rugby e NHL. Programmazione weekend DAZN – Spiccano Chievo-Milan e Sampdoria-Atalanta La 27esima giornata di Serie A

Calcio : serie a. torino piega Chievo nel finale - quagliarella show : PALERMO - Il torino soffre ma dilaga nel finale e conquista tre punti fondamentali per alimentare il sogno Europa League. Allo Stadio Olimpico il...

Il Torino dilaga nel finale ma quanta sofferenza contro il Chievo : finisce 3-0 [FOTO] : 1/51 Foto Lapresse ...

VIDEO Torino-Chievo 3-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Tris dei granata - esaltati nel finale : Un destro devastante di Andrea Belotti, la conclusione di pregevole fattura di Rincon e il Tris di Simone Zaza valgono il successo al Torino di Walter Mazzarri sul rettangolo di gioco piemontese contro il Chievo, nel match valido per il 26° turno di Serie A. La marcatura del “Gallo” abbatte il muro clivense davanti alla porta di Sorrentino, costretto a raccogliere la palla nel sacco. L’attaccante ha messo a segno così ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : tutto facile per la Roma nell’anticipo del venerdì - Chievo battuto 3-0 : tutto facile per la Roma nell’anticipo della ventitreesima giornata della Serie A di Calcio 2018-2019: i giallorossi emulano i cugini laziali, vittoriosi ieri sull’Empoli, e battono per 3-0 il Chievo al Bentegodi di Verona. Mai in difficoltà i giallorossi, davanti praticamente dall’inizio alla fine: a sbloccare il risultato dopo 9′ è Stephan El Shaarawy, raddoppia un Edin Dzeko apparso davvero in formissima oggi, chiude i ...

DIRETTA Chievo ROMA PRIMAVERA / Risultato live 3-1 - streaming video e tv : clivensi dominanti nel 1tempo : DIRETTA CHIEVO ROMA PRIMAVERA, info streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciottesima giornata del campionato PRIMAVERA 1

DIRETTA Chievo ROMA PRIMAVERA / Streaming video e tv : grande equilibrio nel bilancio dei precedenti : DIRETTA CHIEVO ROMA PRIMAVERA, info Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciottesima giornata del campionato PRIMAVERA 1

La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 23^ giornata del campionato. Solo su Sky saranno 7 gli incontri da seguire in diretta, tra cui i match Chievo-Roma e Milan-Cagliari, quest'ultima in programma domenica 10 alle ore 20.30 (anche in 4K HDR per i clienti Sky Q). Dopo Lazio-Empoli, stasera toccherà quindi alla sfida

PROBABILI FORMAZIONI/ Chievo Roma : diretta tv - Florenzi confermato nel reparto offensivo? - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Chievo Roma: diretta tv. Ecco le mosse dei due tecnici per gli schieramenti attesi domani al Bentegodi, nella 23giornata di Serie A.

Il Chievo si illude nel 1° tempo - il pareggio finale è amaro : Caputo giustiziere - l'Empoli resta fuori dalle zone calde : Le reti di Giaccherini e Stepinski illudono il Chievo nel primo tempo, i gol di Caputo ristabiliscono la parità: un punto amaro per i gialloblu ma che invece serve all'Empoli per restare fuori dalla ...

