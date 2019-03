Chievo Cagliari | formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

Chievo-Cagliari - le formazioni ufficiali : Tra meno di un’ora, il primo anticipo della 29^ giornata di Serie A: al Bentegodi scendono in campo Chievo e Cagliari. I due tecnici, Di Carlo e Maran, hanno appena scelto gli 11 ufficiali da mandare in campo. Ecco le loro scelte. CHIEVO: Sorrentino, De Paoli, Andreolli, Barba, Jaroszynski, Hetemaj, Diousse, Leris, Giaccherini, Meggiorini, Stepinski. CAGLIARI: Cragno, Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Barella, Cigarini, ...

Probabili Formazioni Chievo Verona – Cagliari - Serie A 29/03/2019 : Probabili Formazioni Chievo Verona – Cagliari, Serie A 29/03/2019Chievo e Cagliari tornano in campo per un incontro valido per la Serie A. Clivensi con un piede in B, sardi alla ricerca di punti salvezza.Verona – Di Carlo recupera Andreolli e lo schiera con Barba centrali, mentre De Paoli e Jaroszynski saranno i terzini. Sorrentino in porta, Rigoni torna titolare a centrocampo, con Hetemaj e Kiyine. Giaccherini agirà alle spalle di ...

Chievo-Cagliari - le statistiche : i sardi non hanno mai vinto a Verona : CHIEVO CAGLIARI statistiche – Domani, venerdì 29 marzo alle ore 20:30, Chievo Verona e Cagliari scenderanno in campo allo stadio Marcantonio Bentegodi in occasione della 29esima giornata della Serie A per disputare la loro 26 partita. Partita importante più per il Cagliari, forte del successo ottenuto contro la Fiorentina, che per il Chievo Verona, che […] L'articolo Chievo-Cagliari, le statistiche: i sardi non hanno mai vinto a ...

Cagliari - Maran sfida 'suo' Chievo : Cagliari, 28 MAR - Rolando Maran contro il suo vecchio Chievo per provare a chiudere in anticipo i conti con la questione salvezza. Domani, nell'anticipo di Verona, il Cagliari però sarà senza il suo ...

Serie A - l’anticipo del venerdì e Chievo-Cagliari : tabù da sfatare per i sardi : Dopo la sosta per le nazionai, riparte il campionato. L’anticipo del venerdì, per quanto concerne la 29^ giornata di Serie A, è Chievo-Cagliari. Veronesi con un piede e mezzo in B, sardi più tranquilli ma che devono sfatare un tabù. Rossoblù infatti che, nei precedenti contro i veneti al Bentegodi, non hanno mai vinto. In 25 partite totali, 12 vittorie dei clivensi, 5 del Cagliari e 8 pareggi. Ma al Bentegodi, appunto, 6 vittorie ...

Biglietti Chievo-Cagliari - ecco come acquistare i tickets della sfida della 29esima giornata di Serie A : Mancano solamente dieci giornate al termine della Serie A, e la lotta alla salvezza è più accesa che mai, il 29esimo turno che metterà di fronte Chievo Verona e Cagliari, per un match in cui i padroni di casa dovranno necessariamente vincere, anche se la permanenza nel massimo campionato sembra ormai compromessa. Anche i sardi, dal canto loro, dovranno però necessariamente portare a casa i tre punti, dato che il Bologna è distante appena sei ...