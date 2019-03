Chi è Everton Soares | l’attaccante ad un passo dal Milan FOTO e DETTAGLI ...

Everton Chiama il Milan : "Sogno il rossonero" - affare possibile per 40 milioni : Everton Sousa Soares, attaccante esterno del Gremio e della nazionale brasiliana, potrebbe allungare la lista di verdeoro in maglia rossonera. Il Milan fa sul serio e lo stesso 22enne ha confermato l' interesse, dopo l' amichevole vinta dal Brasile contro la Repubblica Ceca: «Futuro in rossonero? So