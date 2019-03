Che tempo che fa | a Fabio Fazio non basta Macron | domenica l' intervista al potente che

Ultimo appuntamento del ciclo di incontri "Neo-arCheologia : foto - cartoline e cartografie della Savona d'un tempo" : Questo sabato, 30 marzo, si concluderanno le giornate di incontri dedicati a 'Neo-archeologia: foto, cartoline e cartografie della Savona d'un tempo', alle ore 16 presso il "Civico Museo Archeologico ...

Quanto guadagna Fabio Fazio a Che tempo che fa : stipendio e reddito : Quanto guadagna Fabio Fazio a Che tempo che fa: stipendio e reddito stipendio Fabio Fazio in Rai Ci occupiamo spesso dei guadagni e delle entrate dei politici (qui l’articolo sull’ex parlamentare del M5S Alessandro Di Battista) mentre ora vedremo il caso di un personaggio dello spettacolo: Fabio Fazio. Quanto guadagna il conduttore di Che tempo che fa? Prima di vedere i numeri, ricordiamo che i guadagni del conduttore nato il 30 novembre ...

Che tempo che fa - colpaccio per Fabio Fazio : in studio arriva Simona Ventura : Domenica 31 marzo Fabio Fazio a Che tempo che fa avrà una super ospite, Simona Ventura. La conduttrice di Chivasso dopo tanti anni torna in Rai. L'ospitata anticipa infatti la conduzione di Simona di The Voice, il talent musicale in onda ad aprile che segna il ritorno della Ventura su Raidue, la ret

Ponte sullo Stretto - Barbagallo : 'io sono favorevole senza neanChe perdere tempo col referendum' : Pensiamo di rilanciare l'economia del Paese lasciando il Mezzogiorno, la parte piu' debole, fuori dal nostro contesto?' Per Barbagallo 'tutte le grandi opere fatte negli anni 60-70 sono scadute. ...

Isola - Marina ancora contro Soleil "È stata con noi anChe fin troppo tempo" : anche se Soleil è stata eliminata durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, gli altri naufraghi non l'hanno dimenticata: i ricordi che i concorrenti rimasti in gara hanno dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sono di certo positivi. D'altra parte non è mai corso buon sangue tra Soleil e il resto del gruppo, tant'è che la sua uscita dal reality ha reso felici tutti. Marina La Rosa non ha perso tempo a lanciare l'ennesima frecciatina ...

Maria De Filippi replica alla Carlucci : «Nessuno mi ha telefonato per partecipare a Ballando. Per la grande Milly nulla è impossibile - anChe superare la contemporaneità dei nostri programmi» : Maria De Filippi “Purtroppo non ho ricevuto risposta”. Così parlava Milly Carlucci, pochi giorni fa, a proposito dell’invito rivolto a Maria De Filippi per partecipare nelle vesti di ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. Ma quella che doveva essere “una cosa carina, divertente e che avrebbe messo a tacere certe chiacchiere su inimicizie e inesistenti rivalità”, diventa un nuovo caso. Maria, infatti, fa ...

Nove infermiere del reparto maternità incinte contemporaneamente : la storia Che arriva dagli Usa : Nove donne che lavorano nello stesso posto incinte contemporaneamente. E per tutte, il termine della gravidanza scadrà tra aprile luglio. Succede nel reparto maternità dell’ospedale Maine Medical Center di Portland, negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dalla Cnn, le infermiere hanno ricevuto le congratulazioni della struttura ospedaliera e proprio lo staff dell’ospedale ha rassicurato i pazienti che avevano espresso ...

Fabio Fazio - un retroscena clamoroso : 'Perché Matteo Salvini non lo caccia'. Che tempo che fa - tesoretto Lega : Meglio una Rai 'di sinistra' con Fabio Fazio che una Rai 'Salvinizzata'. Opinione di Matteo Salvini , che secondo il Giornale avrebbe confidato ai suoi: 'Con Fazio in prima serata non c'è bisogno ...

Fabio Fazio - un retroscena clamoroso : "Perché Matteo Salvini non lo caccia". Che tempo che fa - tesoretto Lega : Meglio una Rai "di sinistra" con Fabio Fazio che una Rai "Salvinizzata". Opinione di Matteo Salvini, che secondo il Giornale avrebbe confidato ai suoi: "Con Fazio in prima serata non c'è bisogno neppure di fare campagna elettorale". Il retroscena va preso con le molle ma il succo è veritiero: Che te

Maria De Filippi replica alla Carlucci : «Nessuno mi ha telefonato per partecipare a Ballando. Per la grande Milly nulla è impossibile - anChe superare la contemporaneità dei nostri programmi» : Maria De Filippi “Purtroppo non ho ricevuto risposta”. Milly Carlucci parlava così, pochi giorni fa, a proposito dell’invito a Maria De Filippi di partecipare nelle vesti di ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. Ma quella che doveva essere “una cosa carina, divertente e che avrebbe messo a tacere certe chiacchiere su inimicizie e inesistenti rivalità”, diventa un nuovo caso. Maria, infatti, fa sapere ...

Che tempo che fa - Fiorella Mannoia ospite : Fiorella Mannoia sarà tra gli ospiti della prossima puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, che andrà in onda su Rai 1, domenica prossima, 31 marzo 2019, a partire dalle ore 20:35.L'interprete romana, che ha presenziato in qualità di ospite e cantante in gara alle ultime tre edizioni del Festival di Sanremo, infatti, durante la giornata di oggi, ha presentato il suo ultimo album di inediti intitolato ...

Già tempo di Honor 20 e Honor 20 Pro appena certificati - le specifiChe e il prezzo fin qui noti : Non è presto per parlare di Honor 20 e Honor 20 Pro. Sebbene della data del loro lancio ufficiale non si sappia nulla, è un dato di fatto che i due device sono stati appena certificati in Europa dall'organismo CEE, un chiaro segnale che la loro uscita non è poi così lontana e potrebbe concretizzarsi già in questa primavera. Il sito GizChina ci fornisce già preziosi dettagli sui successori dell'Honor 10. La prima cosa da dire è che l'Honor 20 ...

Perché Turn Up Charlie su Netflix - la comedy di e con Idris Elba - è solo uno spreco di tempo - denaro e talento : Cosa può andar storto se sei un attore di talento, hai una fan base adorante e la possibilità di creare, produrre e recitare in una serie sulla piattaforma di streaming per eccellenza? Dipende. Se sei Idris Elba in Turn Up Charlie su Netflix, tutto o quasi. Perché un grande nome non basta a dare senso a un prodotto che non è un insulto, ma quantomeno una perdita di tempo per chiunque vi abbia preso parte o si sia dato la pena di ...

Maltempo - raffiChe vento a 120 km/h : ferite 2 donne nel comasco : Danni per piante cadute e strade interrotte nel comasco a causa del forte vento che si è abbattuto sulla provincia con raffiche fino a 120 km all’ora. Due donne sono rimaste ferite in modo lieve a Lurago d’Erba a causa di un albero caduto sul marciapiede, molte le strade interrotte. Sospeso anche il traffico ferroviario sulla Milano-Chiasso tra le stazioni di Albate e Como San Giovanni. Nel pomeriggio e’ stata anche invece ...