Che posto è il Parlamento Europeo

Commissione d’inchiesta sulle banChe - i suoi compiti e funzioni : non le potrà essere opposto il segreto d’ufficio : La nuova Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche, istituita da una legge approvata dal Parlamento in via definitiva lo scorso 26 febbraio con un voto quasi unanime dell’Aula della Camera (con 412 voti a favore, un voto contrario, tre astenuti) e promulgata oggi dal Capo dello Stato, ha un ventaglio molto più ampio di poteri rispetto alla precedente, seppur con i paletti auspicati da Sergio Mattarella, arrivando a toccare anche ...

Banksy torna in mostra per la Brexit con un'opera Che ritrae degli scimpanzé al posto dei politici : Banksy fa ancora parlare di sé con una sua vecchia opera che ritrae i politici della Camera dei Comuni come degli scimpanzé. Come riporta il Daily Mail, il Devolved Parliament, questo il titolo dell'opera, è stato esposto al Bristol Museum & Art Gallery in occasione delle votazioni finali sulla Brexit, previste per il 29 marzo. Banksy ha annunciato il ritorno in esposizione dell'opera tramite il suo account Instagram: ...

F1 – Le verità di Lewis Hamilton : “monoposto danneggiata? Non a causa di un cordolo - e agli ingegneri dico Che…” : Lewis Hamilton certo che la sua monoposto in Australia non si sia danneggiata a causa di un cordolo: le parole del britannico della Mercedes alla vigilia del Gp del Bahrain I piloti della F1 sono pronti a scendere in pista per le prime prove libere del Gp del Bahrain, secondo appuntamento della stagione 2019. Lewis Hamilton vorrà sicuramente andare a caccia del riscatto dopo il secondo posto di due settimane fa in Australia e la vittoria ...

“Cacciatori buglianesi è ASSOLUTAMENTE VIETATO sparare ai turisti” : (l’ennesimo) tweet del Comune di Bugliano - il posto Che non c’è : “Si informano i cacciatori buglianesi che a seguito dell’apertura della stagione turistica è ASSOLUTAMENTE VIETATO sparare ai turisti. Avete capito male”. Ecco il post apparso ieri sera sul profilo Twitter di uno dei comuni più stravaganti del mondo. Un Comune che esiste, ma solo su Twitter. Una specie di Frittole (il paesino immaginario di Non ci resta che piangere) 2.0: si tratta dell’account del Comune di Bugliano che, ...

Trezeguet incorona Bernardeschi : 'Ha dimostrato Che vuole un posto da titolare' : La Juventus, questa mattina, si è allenata alla Continassa per preparare la gara contro l'Empoli. Sabato in attacco non ci sarà Cristiano Ronaldo e perciò in avanti toccherà probabilmente a Federico Bernardeschi, Paulo Dybala e Mario Mandzukic. Proprio del numero 33 juventino, ne ha parlato David Trezeguet ai microfoni di Sky Sport. L'ex attaccante bianconero e adesso dirigente della Juve ha anche spiegato che la Champions è uno degli obiettivi ...

Ancelotti : «Condivido il progetto di De Laurentiis Che tiene i conti a posto» : Carlo Ancelotti ha concesso un’intervista a Repubblica in cui ha ripetuto che lui a Napoli a sta bene e che condivide in toto il progetto di Aurelio De Laurentiis. «Ho sposato e condivido il progetto di un club che è ai vertici in Italia ed è protagonista in Europa, ma che allo stesso tempo non può pagare 10 milioni d’ingaggio a un giocatore. De Laurentiis tiene sempre i conti a posto e non gli chiederò di far saltare il banco. Ci sono ...

Pd : prime sChermaglie in Senato - i renziani vogliono il posto di vicesegretario unico : Ormai è chiaro che il Senato sarà «l’avanposto» per scrutare le dinamiche tra maggioranza e minoranza del Pd, ovvero tra le due anime del partito incarnate da Nicola Zingaretti e Matteo Renzi. E ieri se ne è avuto un piccolo antipasto tra le quattro mura dell’aula magna del gruppo Pd al primo piano di Palazzo Madama. ...

Un posto al sole - spoiler dal 26 al 29 marzo : MiChele indignato per un episodio di bullismo : La nota soap opera Un posto al sole, come tutte le settimane, riserva numerosi e interessanti spoiler. Nelle puntate che andranno in onda dal 26 al 29 marzo, Beatrice non sarà molto convinta di raccontare la verità a Diego. Intanto, Giulia avrà una brutta discussione con suo marito e in seguito riceverà una visita decisamente gradevole. Alice invece riuscirà a ritrovare un momento di serenità grazie all'aiuto di Marina. Nel frattempo, Alice ...

Che Fuori Tempo Che Fa non va in onda - al suo posto Porta a Porta : Salta l'appuntamento del lunedì con Fabio Fazio, al posto dello show andrà in onda Porta a Porta con lo Speciale Elezioni in Basilicata.

Vito Bardi - il governatore della Basilicata Che mette al primo posto il lavoro : Politica Elezioni regionali, la Basilicata passa al centrodestra, Vito Bardi governatore Staccato il centrosinistra, terzo il M5S di ALESSIO SGHERZA e TIZIANA TESTA Cos'è questa domanda? Scopri il ...

SCherma - Coppa del Mondo Buenos Aires 2019 : il Giappone vince la gara a squadre - gli azzurri chiudono al quinto posto : L’Italia resta giù dal podio nella gara a squadre della Coppa del Mondo di spada maschile a Buenos Aires. Il quartetto formato da Gabriele Cimini, che ieri aveva ottenuto un ottimo secondo posto nell’individuale, Marco Fichera, Enrico Garozzo e Federico Vismara, è stato eliminato ai quarti di finale dal Giappone, che si è imposto con il punteggio di 36-33. Il cammino degli azzurri si era aperto con la vittoria 45-32 con la Gran Bretagna ed era ...

SCherma - terzo posto per l'Italia maschile e femminile nella sciabola a squadre in Belgio : l'Italia di sciabola femminile continua a salire sul terzo gradino del podio. Anche al termine della tappa di Sint Niklaas del circuito di Coppa del Mondo, la squadra azzurra conclude al terzo posto così come fatto in tutte e quattro le gare stagionali fin qui svoltesi. In Belgio il quartetto del Ct, Giovanni Sirovich, composto da Irene Vecchi, ...

Coppa del Mondo - 3° posto per le spadiste a Chengdu e per gli sciabolatori a Budapest : L'Italia conquista sulle pedane cinesi di Chengdu il primo podio stagionale nella Coppa del Mondo di spada femminile. Le azzurre guidate dal CT Sandro Cuomo salgono sul terzo gradino del podio al termine della tappa cinese del circuito mondiale, grazie proprio alla vittoria contro la Cina ...