“Champions League nel weekend?” Agnelli risponde così

calcioweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) “Il futuro è tutto da scrivere ed è giusto pensarci oggi. Nel 2024 scade il calendario internazionale, che determina le finestre disponibili per i vari tornei della FIFA. Ci sarà un nuovo calendario che detterà i tempi, dobbiamo individuare soluzioni sia nell’interesse dei club che delle nazionali”. Sono le dichiarazioni di Andrea, presidente della Juventus, intervenuto al Forum organizzato da Il Foglio allo stadio Meazza, diversi gli argomenti di confronto. “Quanto accaduto nelle ultime due settimane è stato un momento importante nella governance sportiva, quasi epocale e senza precedenti. Di questo vorrei ringraziare la UEFA e il presidente Ceferin”.La Champions durante il weekend? “Non è mai stato preso in considerazione, sono troppi i fattori. Stiamo ragionando a date disponibili e lavorando ad un sistema che permetta anche a ...

LinoGuanciale : Finale di serie per #LaPortaRossa2 ...e tutti in trepida attesa come per la finale di Champions League! ?????? @rai2… - Gazzetta_it : #champions #uefa #CristianoRonaldo: niente squalifica. Una #multa per il gestaccio - CalcioWeb : '#ChampionsLeague nel weekend?' #Agnelli risponde così -