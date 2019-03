Caterina Balivo | Terza a Miss Italia | ho pianto per anni

blogo

(Di venerdì 29 marzo 2019)risponde alle domande di Liberi Tutti, inserto del Corriere della Sera. Fra successi professionali e vita famigliare, la conduttrice di Vieni da Me, abituata ad intervistare celebrità e gente comune, passa dall'altra parte della barricata e mostra lati inediti del suo carattere e della sua carriera.Nel 1999, una giovanissimadecise di prendere parte al concorso di, affrontando a soli 19l'esperienza televisiva in totale autonomia: I miei genitori? Non mi hanno osteggiato, né supportato. E' stato un capitolo fondamentale della mia carriera, voluto con tutta me stessa e ottenuto grazie alla mia sola forza di volontà; mia madre mi accompagnò solo alla tappa nazionale, per il resto ho fatto da sola, elemosionando passaggi per tornare a casa. Non ho vissuto la favola dell'agente che ti nota per strada: mi sono sempre sudata ogni cosa, ho ...

