Castrazione chimica | Trenta | “Da donna mi sento offesa Congresso delle Famiglie? Roba da

Il nodo della Castrazione chimica che divide Lega e M5s : Roma, 29 mar., askanews, - 'Da donna le dico che mi sento offesa, perché è una presa in giro verso tutte le donne, si sta cavalcando il terrore che ogni donna nella sua vita sente, a suo modo. E mi ...

Caos Camera su revenge porn - Castrazione chimica divide M5s-Lega : E' Caos alla Camera sul reato di revenge porn, che tutte le opposizioni vorrebbero inserire nel ddl 'codice rosso' scontrandosi con il muro innalzato dai 5 stelle, appoggiati dalla Lega. E scoppia la protesta in Aula, con le deputate di Forza Italia che si schierano nell'emiciclo di fronte ai banchi del governo, proprio sotto lo scranno piu' alto della presidenza, 'occupando' di fatto i posti riservati all'esecutivo. Protesta a cui si aggiungono ...

Salvini : "Studiare Castrazione chimica in altri Paesi" : Quello della giustizia è un tema molto sentito dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che questa sera ha visitato il carcere di Bollate per un incontro promosso dall'associazione "Fino a prova contraria". In questa occasione, il leader leghista ha detto che la castrazione chimica "è sperimentata volontariamente in tanti Paesi occidentali, quindi ci sono persone che chiedono di essere messe in condizione di non avere più gli istinti per ...

La Castrazione chimica divide M5s e Lega : tutto rinviato sul "codice rosso" : tutto rinviato sul "Codice rosso". La maggioranza giallo-verde non trova la quadra sulle norme per tutelare le vittime di violenza domestica e di genere e l'unica soluzione è prendere tempo. Stavolta il casus belli è la proposta della Lega sulla castrazione chimica. La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha deciso che la discussione sul ddl riprenderanno il 2 aprile, martedì prossimo. Una riunione convocata in tutta ...

La legge "codice rosso" si è incagliata su revenge porn e Castrazione chimica : È caos alla Camera sul reato di revenge porn, che tutte le opposizioni vorrebbero inserire nel disegno di legge 'codice rosso' scontrandosi con il muro innalzato dai 5 stelle, appoggiati dalla Lega. E scoppia la protesta in Aula, con le deputate di Forza Italia che si schierano nell'emiciclo di fronte ai banchi del governo, proprio sotto lo scranno più alto della presidenza, 'occupando' di fatto i posti riservati all'esecutivo. ...

Kazakistan. Violenta bimba di 4 anni : condannato alla Castrazione chimica - viene salvato in extremis : Avrebbe dovuto essere il primo uomo in Kazakistan condannato per pedofilia a sottoporsi alla castrazione chimica, ma è stato salvato all’"ultimo momento". Il trentenne era stato incarcerato per aver Violentato una bambina di quattro anni nel 2008 e la sentenza prevedeva che avrebbe dovuto sottoporsi alla procedura sei mesi prima del suo rilascio dal carcere. L'uomo, di cui non si conoscono le generalità, doveva essere il primo caso di ...

Castrazione chimica - ministra Gulia Grillo dice no a Salvini : “Non è possibile dare l’ok” : La ministra Giulia Grillo ha detto che introdurre la Castrazione chimica come pena per gli stupratori non è una strada percorribile: "Io sono il ministro della Salute e sono anche un medico quindi non posso essere a favore di un provvedimento che riduca l'integrità psico-fisica di una persona".Continua a leggere

Giulia Bongiorno - la battaglia con Matteo Salvini : "Castrazione chimica - ecco in quali casi" : Con il sì alla legge sulla Legittima difesa, approvata oggi 28 marzo in Senato, "ci sarà un Paese con meno vittime che dovranno affrontare calvari giudiziari: si eviteranno ingiusti processi a chi si difende", commenta Giulia Bongiorno in una intervista a Il Messaggero, "e sì, sarà anche più sicuro.