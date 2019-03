Castrazione chimica | la maggioranza si divide

Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Palazzo Montecitorio. È caos al Parlamento Italiano per la proposta di legge sulla, inflitta in caso di violenza sulle donne, e suggerita dalla Lega. Laè un trattamento farmacologico non definitivo (a base di ormoni) che riduce la libido ma con vari effetti collaterali e possibile irreversibilità. Il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno è colei che, insieme a Matteo Salvini, ha presentato alla Camera l'emendamento per introdurre l'opportunità di combattere la violenza di genere in maniera "alternativa".Tanti sono stati i pareri contrari tra i Cinque Stelle, come ad esempio quello della deputata Veronica Giannone e del Ministro della salute Giulia Grillo. Il principale motivo di disaccordo sta nel fatto che questa "soluzione" sarebbe applicabile solo nei casi in cui sia prevista la condizionale (si intende solo per reati ...

FiorellaMannoia : Anche gli stupratori di Napoli sono stati scarcerati. Non abbiamo bisogno di castrazione chimica, abbiamo bisogno d… - matteosalvinimi : Per i vermi violentatori di #Catania che hanno stuprato una turista nessuno sconto: certezza della pena e castrazio… - LegaSalvini : #SALVINI CHIEDE LA CASTRAZIONE CHIMICA PER GLI STUPRATORI: “PER I VERMI NESSUNO SCONTO” -