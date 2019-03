Caso Icardi – Marotta sdrammatizza | “ho avuto nello spogliatoio i figlio di

sportfair

(Di venerdì 29 marzo 2019)torna a parlare della vicenda: le parole dell’amministratore delegato dell’Inter “Mi riconosco la qualità della diplomazia, il saper gestire momenti difficili con la leadership, senza sbraitare. Conho cercato di stemperare tensioni nell’interesse di tutti. In una società alcune dinamiche non possono esser rese pubbliche, ma le decisioni vanno prese con grande senso di responsabilità, nell’interesse di tutti“. Torna così sull’affaire legato all’ex capitano nerazzurro l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe, intervenuto all’evento ‘Il Foglio a San Siro’.“L’allenatore deve gestire al meglio le risorse, la società deve proteggere l’allenatore e insieme bisogna prendere decisioni per il gruppo. Non vale solo per, è un discorso in generale. In ...

