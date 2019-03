Caserta | si accascia al suolo mentre è a lavoro | Mauro muore improvvisamente

Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) L'ennesima vicenda triste in cui a perdere la vita è una giovane persona, proviene direttamente dalla provincia di. La vittima questa volta è un uomo di quarantacinque anni,Tripaldelli, deceduto sul posto dipropriostava lavorando. Secondo quanto riferiscono i media locali, infatti, l'uomo è morto nella serata di mercoledì 26 marzo all'interno della pescheria per la quale lavorava. A portarselo via sarebbe stato un improvviso arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo e che ha fatto sì che tutta la comunitàna sprofondasse nel più grande dei dolori. La celebrazione dei funerali della vittima è avvenuta nella giornata di giovedì 28 marzo presso la chiesa rotonda di San Nicola la Strada.Tragedia aun quarantacinquenne per un arresto cardiaco Per l'uomo, che si ètoalstava ...

