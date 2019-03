Caos Brexit | il parlamento boccia ancora l’accordo May Più vicino il no-deal

Forex GBP - sterlina resiliente a Caos Brexit : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> Si può comunque ...

Caos Brexit - anche gli alleati del Dup annunciano voto contrario : May all'angolo - voci di dimissioni : Secondo la redazione politica del Sun, inoltre, fra gli alti responsabili dei Tory si ritiene che May potrebbe utilizzare l'incontro di domani per fissare una data delle sue dimissioni e dare un'...

BREXIT - MAY RIUNISCE I TORY/ Voci su dimissioni Premier : Caos Parlamento su piano B : BREXIT, il Parlamento "sfila" i poteri alla May: riuniti i TORY, domani le dimissioni della Premier Conservatori? caos sul piano B

Theresa May convoca i Tory sul Caos Brexit : voci di dimissioni della premier : Non accenna a ricomporsi il caos Brexit. Al contrario, le cose si complicano, soprattutto per la premier. Dopo l'ammissione di non avere i numeri per far passare il suo accordo ai Comuni, Theresa May ha convocato per domani il gruppo parlamentare Tory. Potrebbe utilizzare la riunione a porte chiuse per definire una tabella di marcia verso le dimissioni, in un ultimo disperato tentativo di ottenere il 'via libera' al piano negoziato con ...

Brexit : May vacilla sempre di più - tra i papabili favorito Gove. La Gran Bretagna è sempre nel Caos : La Primo ministro Theresa May ha presieduto questa mattina una cruciale riunione di governo per aggiornare i suoi ministri sulla sua strategia di Brexit dopo un fine settimana quasi disastroso cominciato con la oceanica marcia di Londra per un secondo referendum e terminato con la notizia - poi smentita - del Sunday Times di un complotto per farla dimettere di almeno sei suoi ministri e un incontro nella sua residenza di campagna di Chequers con ...

Gran Bretagna sempre più nel Caos - oltre 5 milioni di firme per bocciare la Brexit. Pressing per l’uscita di scena della May : Il Regno Unito sempre più nel caos. Aria di crisi si abbatte sul governo May. sempre più britannici non vogliono uscire dall'Europa. Prova ne è il fatto che la petizione al Parlamento britannico affinche' revochi l'articolo 50, che sancisce il divorzio dall'Ue, ha superato i 5 milioni di firme. Alle 16 ora italiana le firme erano piu' di 5.030.000. Secondo le regole del sito, una petizione che supera le 100.000 firme obbliga il Parlamento a ...

Brexit nel Caos : un milione in piazza per il nuovo referendum : Folla da recordo alla People march’s vote, l’iniziativa per una nuova consultazione sul divorzio fra Londra e la Ue. In settimana una petizione online per il ritiro dell’articolo 50 aveva raccolto oltre quattro milioni di adesioni. La situazione è piombata nel caso: May potrebbe rinunciare a un nuovo voto sul suo accordo, spianando la strada (anche) a una Brexit no-deal il 12 aprile....

BoE : nonostante il Caos Brexit tassi rimangono fermi allo 0 - 75% : Occhi puntati sulla riunione di oggi della Bank of England che rende nota la decisione sui tassi. Il comitato di politica monetaria della BoE guidata da Mark Carney lascia i tassi invariati allo 0,75%. Ad agosto scorso la decisione di alzare i tassi di 25 punti base e ora quella di lasciare invariato il costo ...

Caos Brexit - May chiede rinvio : per Ue è legalmente e politicamente complicato : Theresa May ha annunciato che chiederà all'Ue un rinvio della Brexit e della scadenza del 29 marzo. "Bisogna portare a termine la Brexit come ci ha chiesto il popolo britannico e quindi, visto che il ...

La sterlina rimane invariata nonostante il Caos Brexit : La sterlina è rimasta invariata contro euro e dollaro nella giornata di ieri, nonostante la crisi politica ormai apertasi nel governo britannico di Theresa May. Il pound si è mosso in uno stretto range compreso tra 1,1669 e 1,1718 contro la divisa unica e tra 1,3264 e 1,3272 nei confronti del ...

Brexit - no al terzo voto : premier May gelata/ Probabile il lungo rinvio - ma è Caos : Brexit, no al terzo voto richiesto da Theresa May sull'accordo di uscita. Probabile il lungo rinvio ma l'incertezza regna sovrana