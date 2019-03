Cani animali salvavita | riescono a fiutare gli attacchi epilettici | arriva la conferma

Animali : “tutti i Cani possono essere recuperati” - parola di educatore : “In teoria tutti i cani sono pericolosi e tutti non lo sono. Dobbiamo conoscere il nostro cane e saperlo guidare“. Ad affermarlo in un’intervista all’Adnkronos Andrea Cristofori, educatore cinofilo esperto nel recupero comportamentale di cani dichiarati ad elevata pericolosità sociale. Secondo un recente Rapporto Eurispes, 3 famiglie italiane su 10 hanno un animale domestico e la maggior parte sono cani. Chi sceglie di ...

Randagismo. Romanotto - Lega - : "Creare un Canile e un cimitero per gli animali" : L'incuranza di un tema come il Randagismo in questi anni ha prodotto spiacevoli fatti di cronaca come alcune aggressioni da parte di cani randagi, questo triste epilogo è la testimonianza che questo ...

Silvio Berlusconi annuncia : “Farò un codice dei diritti degli animali - i miei 11 Cani dormono tutti con me” : “Gli animali sono esseri senzienti, non cose”. Parola di Silvio Berlusconi che, ospite di “Dalla parte degli animali“, la trasmissione di Rete4 ideata e condotto dalla deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla, ha annunciato: “Farò un codice dei diritti degli animali, che devono essere tutelati”. L’ex premier ha rivelato infatti di avere una grande passione per gli amici a quattro zampe e ha ...

Animali - AIDAA : da inizio anno “avvelenati oltre 6mila Cani e 800 gatti” : “oltre 40.000 i cani avvelenati dai bocconi nel 2018, e non va meglio in questi primi mesi del 2019 quando abbiamo una media di 42 cani di proprietà avvelenati ogni giorni, secondo i dati raccolti dalle rassegne stampa da inizio anno sono circa 3000 i cani avvelenati da inizio anno, a cui vanno aggiunte almeno altrettanti selvatici o randagi di cui non sempre si ha notizia, oltre a circa 800 gatti e un migliaio tra cani e gatti sono quelli ...

Animali - Palermo : “Ancora rischio deportazione per i Cani della città” : Cinque mesi fa, grazie all’intervento dei volontari e dei NAS, la deportazione dei cani di Palermo fu scongiurata. Oggi, senza alcun preavviso, il Comune ha disposto nuovamente il trasferimento di 30 cani alla struttura Dog’s Town in provincia di Caserta, a oltre 700 km dalla loro città e dalle persone che finora li hanno accuditi. Come se non bastasse, una relazione tecnica stilata a seguito di un sopralluogo da parte del Presidente dell’Ordine ...

Animali - AIDAA : “950 persone morse da Cani nel 2018” : “Nel corso del 2018 sono state oltre 950 le persone che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche in quanto morse dai cani: di queste 184 sono state morsicate dai cani di proprietà, 76 i cani abbattuti in quanto considerati mordaci per aver “aggredito” umani. i bambini che sono stati morsicati dai cani sono stati 34“: lo spiega in una nota l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente. “Dei 950 morsicati ...

La moglie di Bonolis nella bufera : "Maltratti i Cani. Intervenga la protezione animali" : La famiglia Bonolis e in particolare Sonia Bruganelli sono - purtroppo - abituati alle critiche e agli attacchi. Vuoi il jet privato, vuoi le decine di borse di Chanel, i leoni da tastiera sono sempre ...

Animali - AIDAA : “A Gennaio avvelenati quasi 4mila Cani e gatti” : “Inizia male il 2019 per quanto riguarda la questione degli avvelenamenti di cani e gatti“: lo spiega in una nota l’associazione Animalista AIDAA: “Nel mese di Gennaio avvelenati 3.428 cani e 544 gatti. I cani morti a causa degli avvelenamenti sono stati 496 mentre sono morti 129 gatti. In particolare il fenomeno degli avvelenamenti in questo primo mese riguarda le regioni del centro sud Italia e la ...

Veterinario gratis per chi adotta animali nei Canili : la proposta diventa legge : Importante incentivo per l’adozione di cani e gatti. In Umbria è possibile ricevere cure veterinarie gratis, aiutando canili e oasi feline. Per la prima volta in Italia una regione presenta una legge che ha come obiettivo il netto aumento delle adozioni di animali domestici presenti in canili e altri centri. Si tratta dell’Umbria, il cui piano è quello di generare un sistema virtuoso atto a offrire una chance di vita migliore ai nostri ...