romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Roma – “LaBis continua ad esseredi, serve la videosorveglianza per porre fine a questa indecenza. Le piazzole sono di nuovo invase da cumuli di: la percorro ogni giorno e, appena qualche settimana fa, avevo segnalato e documentato il degrado lungo l’arteria”.“Degrado che va avanti da anni e per questo, piu’ volte, ho sollecitato l’installazione dellelungo laBis, sia quando era di competenza regionale, sia dopo il passaggio ad Anas” -spiega-.“Un provvedimento necessario che mi auguro possa finalmente trovare attuazione perche’ e’ l’unico modo per stanare e dissuadere gli incivili che scambiano laBis per una pattumiera”. E’ quanto dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, GiuseppeL'articolo: ...

romadailynews : Cangemi: Cassia Bis sommersa dai #rifiuti, chieste telecamere contro abbandono immondizia… - ilfaroonline : Cassia Bis, Cangemi: “Telecamere contro l’abbandono dei rifiuti” - tusciatimes : Cassia Bis, Cangemi: “Telecamere contro abbandono rifiuti, basta discariche a cielo aperto” -… -