Europee - M5s sceglie i Candidati con voto a doppio turno in rete. I nomi in corsa : dalla Iena agli ex dello staff agli scienziati : E’ fissato per il 29 marzo dalle 10 alle 22 il voto sulla piattaforma Rousseau per scegliere i candidati alle Europee: in totale sono 2600 le candidature ammesse alle Europarlamentarie online e nei giorni scorsi è stato pubblicato l’elenco tra cui gli utenti potranno effettuare la selezione. Nella lunga lista di candidati ci sono volti più o meno conosciuti: si va dagli ex collaboratori parlamentari al fratello dell’ex deputato ...

Candidati M5S europee 2019 : chi sono i nomi famosi tra i 2600. La lista : Candidati M5S europee 2019: chi sono i nomi famosi tra i 2600. La lista Chi sono i 2600 Candidati M5S per un posto nel Parlamento europeo? I nomi sono disponibili sulla piattaforma Rousseau e starà agli iscritti votarli (fino a un massimo di 5 preferenze) nella prima fase delle Europarlamentarie 2019. Le candidature, infatti, sono state chiuse lo scorso 25 febbraio e ora toccherà alle consultazioni e poi alle votazioni. Tra i 2600 nomi ...

Europee - M5S pubblica i profili dei 2.600 Candidati : "Il 70% ha una laurea" : Sono ben 2.600 i candidati del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni Europee del maggio prossimo - in Italia si voterà domenica 26 maggio. 2.600 persone che hanno deciso di mettersi a disposizione di M5S e che dovranno ora essere vagliati dagli iscritti al Movimento tramite la piattaforma Rousseau e, in un secondo momento, saranno oggetto del voto degli stessi, che decideranno così chi saranno i candidati effettivi.Il lungo elenco, ...

Il vip già trombato - il 'filo-complottisti' - il - quasi - ex sindaco : chi sono i Candidati del M5s alle Europee : È infatti autore de 'Il mondo sotto chiave', un thriller che non manca di dare, a suo modo, credito a diverse teorie che potremmo definire complottiste. Presenti anche gli europarlamentari uscenti: ...

Elezioni europee - M5s pubblica la lista dei Candidati : sono 2.600 - il 70% è laureato : Il Movimento 5 Stelle dà il via alle parlamentarie, il sistema di voto online per scegliere i candidati in vista delle Elezioni europee. Le liste di pretendenti sono state pubblicate e comprendono più di 2.600 nomi: "Oltre il 70% dei candidati possiede una laurea, uno su sei il dottorato di ricerca e più di 1400 candidati vantano una conoscenza avanzata della lingua inglese scritta e parlata".Continua a leggere

M5s - al via le Europarlamentarie : tra i Candidati Nogarin e Giarrusso - : Sul Blog delle Stelle una lista di circa 2600 nomi ordinati in base al numero di skill tra cui il livello d'inglese, menzioni speciali e partecipazione al Movimento. I laureati sono oltre il 70%. La ...

Tra i Candidati alle Europarlamentarie M5S il 70% è laureato. E 1400 parlano inglese : È pronta la lista dei candidati alle Europarlamentarie del Movimento 5 stelle dove si selezioneranno coloro che correranno per un seggio a Strasburgo. Lo riporta un post pubblicato sul Blog delle stelle. Tra loro il 70% è laureato. E 1400 parlano inglese. Nel post si sottolinea che tra gli oltre 2600 candidati, sono tantissimi i profili d'eccellenza: medici, ingegneri, architetti, psicologi, astrofisici, professori universitari, ...

M5s - Baglivo presenta la lista : 'no ad accordi pre-elettorali'. Ecco tutti i Candidati : Altrimenti non appoggeremmo nessuno, perché sono vecchia politica". Nel pomeriggio, all'Open Space di Palazzo Carafa, la prima uscita pubblica di Baglivo dopo la certificazione sul suo nome ottenuta ...

Su Rousseau il corso per i Candidati M5S al Parlamento europeo : "È con grande piacere che vi annunciamo la disponibilità del corso base per portavoce al Parlamento europeo", annuncia il Blog delle Stelle specificando che "lo potete trovare, ovviamente, nella sezione e-learning su Rousseau: il nostro sistema operativo". Perché questo corso? "È importante conoscere le nozioni base, per poter svolgere in modo ottimale il ruolo di portavoce", cioè di parlamentare. E siccome "il ...