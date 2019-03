Calciomercato | Veretout vicino all’addio alla Fiorentina | il Napoli ha una bozza d’accordo

sportfair

(Di venerdì 29 marzo 2019), Aurelio De Laurentiis muove i primi passi sul mercato in vista della prossima annata: assaltoper JordanAurelio De Laurentiis all’assalto per Jordan. E’ questa la notizia del giorno in ambito diper quanto concerne il. A rivelarla è stata la Gazzetta dello sport, che parla di un incontro tra il presidente del, il ds Giuntoli e l’agente del centrocampista della, Mario Giuffredi. L’interesse c’è ed anche il sì del calciatore per approdare in terra partenopea, non resta che effettuare una proposta al club viola che adesso chiede non meno di 25 milioni di euro per il cartellino del centrocampista.ha fatto sapereche non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2021, ponendosi dunque in una situazione di rottura col club. Tale eventuale approdo ...

