Calciomercato Inter | Marotta scatenato | spese in casa Juventus

Calciomercato - per Conte quote da Inter : ROMA - Il faccia a faccia con il Chelsea per la buonuscita arriva oggi al Tribunale di Londra, ma intanto i betting analyst sono già in fermento per il futuro di Antonio Conte. In attesa della ...

Calciomercato - Griezmann-Inter : in quota c'è uno spiraglio : ROMA - ' L'Inter prenderà Griezmann dopo aver ceduto Icardi '. La bomba di mercato l'ha lanciata ieri Diego Forlan, non uno qualsiasi, durante la presentazione dell'International Champions Cup. ...

Calciomercato Inter - l’Arsenal sogna Barella per sostituire Ramsey : Calciomercato Inter – Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, l’Arsenal sarebbe molto Interessato a Nicolò Barella come possibile sostituto di Aaron Ramsey, dato per certo in partenza verso la Juventus quando si aprirà la finestra del mercato estivo. Il centrocampista italiano è nel mirino di alcuni dei migliori club europei, Inter in primis, e quindi […] L'articolo Calciomercato Inter, l’Arsenal sogna Barella per ...

Calciomercato Inter - asse caldo con la Roma : piace Edin Dzeko : Secondo La Gazzetta dello Sport, il futuro del giocatore non sarà lontanissimo da Roma: Dzeko infatti dovrebbe spostarsi solo di qualche chilometro verso nord, dove - secondo le indiscrezioni ...

Calciomercato Inter : Dzeko sempre più vicino - il giocatore avrebbe detto sì : Edin Dzeko è sempre più vicino a diventare un giocatore nerazzurro nella prossima sessione di Calciomercato. A rivelare l'indiscrezione, ripresa da diverse altre testate giornalistiche, è stata la Gazzetta dello Sport. Secondo quanto pubblica il quotidiano sportivo rosa, tra il giocatore bosniaco e la società nerazzurra ci sarebbe della reciproca e profonda stima. Dato che, difficilmente, Dzeko rimarrà a Roma la prossima stagione, Giuseppe ...

L'Inter potrebbe cedere Skriniar per finanziare il proprio Calciomercato : Rimbalza in questi giorni l'indiscrezione relativa al Manchester City, che sembra voler ingaggiare Milan Skriniar per la prossima stagione calcistica. Si parla di una somma di 100 milioni di euro, che sarebbe la più alta mai stanziata dal club inglese. Nel frattempo Real Madrid e Barcellona mantengono i radar accesi, per monitorare l'evolversi della situazione. Pare difficile che L'Inter decida di privarsi di un campione di tale portata, ma ciò ...

Calciomercato Inter - Skriniar : è derby di Manchester tra City e United : Calciomercato Inter – Secondo quanto riportato dall’edizione online del Daily Mirror, il Manchester City sarebbe pronto a mostrare i propri muscoli per sfidare, sconfiggere i rivali del Manchester United e convincere così l’Inter a cedergli Milan Skriniar. Il City sarebbe disposto ad offrire una cifra record er riuscire ad aggiudicarsi il difensore 24enne per 85,5 […] L'articolo Calciomercato Inter, Skriniar: è derby di ...

Calciomercato Napoli : interesse per De Paul e Lasagna dell’Udinese : Calciomercato Napoli: interesse per De Paul e Lasagna dell’Udinese Il mercato, si sa, è una macchina inarrestabile, destinata a far parlare di sé per tutto l’anno, nonostante archi di tempo prestabiliti. I club di Serie A e non solo stanno già pensando alle mosse per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. E’ questo il caso del Napoli. I partenopei, infatti, starebbero tentando uno “scippo” che ...

Calciomercato Napoli - obiettivo De Paul : si prova il sorpasso sull'Inter : ... gli azzurri puntano sul rapporto con i Pozzo L'Inter è in vantaggio sulla concorrenza, ma l'affare De Paul, secondo quanto riporta in prima pagina "Il Corriere dello Sport", è ancora lontano dalla ...

Calciomercato Inter - Marotta scatenato : spese in casa Juventus : Calciomercato Inter – Beppe Marotta è davvero scatenato. L’ad dell’Inter si è già messo al lavoro per formare l’Inter che verrà: una squadra competitiva che dovrà combattere su più fronti e, soprattutto, essere in grado di lottare per lo Scudetto. I sogni non sono pochi, e Marotta vuole trasformarli in realtà, anche per il bel […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta scatenato: spese in casa Juventus proviene da ...

Calciomercato Inter – Frecciatina a Raiola ed ipotesi cessione - parla l’agente di Skriniar : “lo vogliono Real Madrid e Barcellona ma…” : L’agente di Milan Skriniar apre all’ipotesi di cessione del suo assistito: Real Madrid e Barcellona Interessati al giocatore, ma il prezzo lievita. E guai se dovesse inserirsi Raiola… Milan Skriniar si sta confermando, partita dopo partita, uno dei migliori difensori della Serie A. Dopo l’ottima stagione disputata alla Sampdoria, il centrale sloveno non ha minimamente avvertito la pressione del trasferimento ...

Calciomercato Inter - Barella svela : “Trasferimento? Avevo fatto una promessa” : Calciomercato Inter, Barella rimane nel mirino – Era stato uno dei nomi caldi attorno al quale si è parlato molto, durante l’ultima sessione del mercato invernale. Si è detto tanto, forse troppo, sul presente e sul futuro di Niccolò Barella: il centrocampista del Cagliari, tra i migliori prospetti del nostro calcio, da qualche mese viene […] L'articolo Calciomercato Inter, Barella svela: “Trasferimento? Avevo fatto una ...

Calciomercato : Inter - Icardi e i nerazzurri verso la pace : ROMA - È tornato ad allenarsi in gruppo e presto potrebbe essere a disposizione di Luciano Spalletti. Tra l'Inter e Mauro Icardi, che su Instagram ha cominciato a postare di nuovo foto in maglia ...

Calciomercato Juventus - Palmeri : 'Dybala ha detto no all'Inter' : Uno dei giocatori piu' chiacchierati in questo momento in casa Juventus è sicuramente Paulo Dybala, forte attaccante classe 1993. Il calciatore non sta sicuramente attraversando un buon periodo in bianconero, dal momento che il tecnico Massimiliano Allegri lo lascia spesso in panchina. L'esclusione piu' sorprendente è stata quella nella sfida decisiva di Champions League contro l'Atletico Madrid, poi vinta dalla Juventus con un secco tre a zero. ...