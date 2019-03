Calcio femminile | Serie A 2018-2019 | la Fiorentina a caccia del successo nel derby contro

Criscitiello interrompe il discorso sull'Inter femminile : 'Parliamo di Calcio' : Il fattaccio è accaduto lunedì sera, poco prima di mezzanotte, nel programma serale di Sportitalia "Monday Night", presentato da Michele Criscitiello. In chiusura, il direttore e presentatore di Inter Channel, Roberto Scarpini, ha voluto fare i suoi personalissimi complimenti alla squadra femminile dei nerazzurri, l'ASD Inter femminile, per aver vinto il campionato di Serie B ed essere dunque stata promossa nella massima categoria del calcio ...

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Ai Mondiali pensiamo a superare il turno - poi vedremo” : Milena Bertolini, CT della Nazionale italiana di Calcio femminile, ha rilasciato una lunga intervista a “Tuttosport” nella quale ha fatto il punto della situazione nel nostro Paese sottolineando quanto lavoro ci sia da fare. Non sono mancate però frasi sugli obiettivi da raggiungere ai prossimi Mondiali di Francia. Sula situazione in Italia Bertolini ha detto: “Il cambiamento è un dato oggettivo. I 40.000 spettatori di ...

Il miglior goal nel Calcio femminile : Il calcio femminile diventa ogni anno più appassionante. Il bello è che sempre più uomini si accorgono di ciò e perciò sempre più uomini seguono attivamente il calcio femminile in compagnia o meno delle proprie donne. Questo, tradotto in numeri, significa più pubblico. Un successo meritato, considerato l’alto agonismo, la professionalità e l’impegno che ci mettono le ragazze, in questo non seconde agli uomini. Alcune calciatrici si ...

La Roma Calcio femminile - ridotta in 9 - cade a Ravenna : Roma – La diciassettesima giornata del campionato di Serie B ha visto la Roma Calcio Femminile andare a far visita al Ravenna Women, in una partita fondamentale nella corsa al secondo posto, con entrambe le società appaiate a 31 punti in classifica, a tre lunghezze dalla zona promozione. Entrambe le squadre partono subito forte, cercando di proporre gioco e di creare azioni da rete, dovendo però fare i conti con le condizioni non ottimali ...

Calcio femminile - le convocate dell’Italia per le amichevoli con Polonia e Irlanda. Torna Martina Rosucci - out Salvai : Incomincia la marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2019 di Calcio femminile che si disputeranno in Francia dal 7 giugno al 7 luglio e l’Italia si sta preparando nel miglior modo possibile con l’obiettivo di essere protagonista durante la rassegna iridata. Le azzurre affronteranno due amichevoli nelle prossime settimane: il 5 aprile se la vedranno con la Polonia a Lublino mentre il 9 aprile incroceranno l’Irlanda a Reggio ...

Calcio femminile - una rete di Pedersen decide il match fra Juventus e Fiorentina : Madrid chiama Torino risponde. Una settimana fa per Atletico Madrid-Barcellona, match clou del campionato spagnolo, ben 60.739 spettatori avevano riempito lo Stadio Wanda Metropolitano. Un simile picco non si è raggiunto anche allo Juventus Stadium, ma la risposta del pubblico è stata più che positiva. Per Juventus-Fiorentina si è raggiunta la quota record di 39.027. Per il Calcio femminile italiano è un record assoluto che abbatte i precedenti ...

Antonio Cabrini : 'Juventus apripista nel Calcio femminile' : Antonio Cabrini, leggenda della Juventus e della Nazionale italiana, nell'intervista rilasciata alla trasmissione 'Tutti convocati', in onda su Radio 24, ha parlato del calcio italiano e dell'importanza che la Vecchia Signora sta riservando alle donne e alle seconde squadre. Spazio alle donne Innanzitutto l'ex giocatore è soddisfatto dell'attuale situazione, perché ieri all'Allianz Stadium, approfittando della 'pausa per le nazionali', si è ...

Calcio femminile - record anche su Sky. Malagò 'Atlete da tutelare' : 'In seguito a quella sconfitta -aggiunge Tavecchio ai microfoni de 'La politica nel pallonè su Gr Parlamento, la trasmissione di Emilio Mancuso- mi sono dimesso lasciando comunque tanti risultati ...

Calcio femminile - Juventus-Fiorentina da record : Allianz Stadium gremito e primato di ascolti in tv. Dati confortanti ma punto di partenza : “Il Calcio non è uno sport per signorine“: questa era una delle frasi caratteristiche di Guido Ara, fuoriclasse della mediana dei Leoni Bianchi della Pro Vercelli all’inizio del secolo scorso, volendo identificare nello spirito indomito e nella determinazione la propria forza. Letta in un contesto come quello attuale alimenterebbe polemiche. Tuttavia, nonostante siano passati 100 anni, l’assunto che il Calcio possa essere ...

Record di ascolti per il Calcio femminile su Sky Sport : Record d’ascolti per il “calcio femminile day” di Sky Sport, che ieri ha trasmesso in esclusiva Roma-Atalanta Mozzanica alle 12.30 e Juventus-Fiorentina alle 15, suSky Sport Serie A e Sky Sport Uno. In particolare, il big match del campionato di Serie A Juventus-Fiorentina è stato visto da 342.628 spettatori medi, con il...

Calcio femminile - le migliori italiane della diciannovesima giornata di Serie A. Salvai brava e sfortunata - Guagni un motorino : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CECILIA Salvai (JUVENTUS) – Era la partita più attesa e sentita e lei ha risposto presente. Tempi d’anticipo perfetti, più classe e grinta da vendere contro Ilaria Mauro e ...

Malagò : Calcio femminile movimento in crescita - bisogna valorizzarlo : Roma – “Ho visto la sfida Juventus-Fiorentina di calcio femminile e devo fare i complimenti alle protagoniste. E’ un movimento che sta crescendo in maniera esponenziale anche a livello mediatico, sdoganato come spesso succede dai risultati di vertici. La Nazionale ora si e’ anche qualificata per i Mondiali e la Federcalcio oggi ha il diritto-dovere di valorizzare al massimo questo prodotto”. Lo ha detto il ...

Ascolti boom per il Calcio femminile su Sky : miglior risultato di sempre : Ascolti calcio femminile Sky. Per la prima volta l’Allianz Stadium ha ospitato la sfida tra Juventus e Fiorentina Women, vinta dalle bianconere che sono ora sempre più vicine alla conquista dello scudetto. L’evento ha ricevuto un importante risposta di pubblico, sia allo stadio, completamente esaurito per l’occasione, sia davanti alla Tv. La diretta predisposta da […] L'articolo Ascolti boom per il calcio femminile su ...