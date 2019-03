Cake Star 2019 a Perugia Foto | Damiano Carrara | Puntata bellina! | info

Diretta Cake Star : Perugia protagonista della puntata di stasera : Nono appuntamento con la seconda stagione di Cake Star , lo show che vi porta alla scoperta delle migliori pasticcerie d'Italia, condotto da Katia Follesa e dal pastry chef Damiano Carrara. Settimana scorsa ci siamo lasciati in quel di Modena, dove tre pasticceri della città emiliana si sono scontrati per conqui Star e il primo premio da duemila euro da poter investire nella propria attività....Continua a leggere

Cake Star 2019/ In sfida le pasticcerie 2000 - Michele & Co - Turan Cafè : Cake Star 2019, anticipazioni: Damiano Carrara e Katia Follesa sbarcano a Perugia per trovare la migliore pasticceria della città.