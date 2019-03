Brindisi | ha cercato di uccidere la moglie perché era su Facebook | arrestato

Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) È entrato in casa ed ha trovato la donna sul social network: in preda al furore, ha preso il cellulare, l’ha sbattuto a terra rompendolo, e successivamente ha preso l’ascia ed ha iniziato a minacciarla di colpirla e di ucciderla. Questo, è accaduto a Torchiarolo, in provincia diL’uomo di 50 anni, che ha aggredito la sua ex, non era la prima volta che assumeva atteggiamenti violenti nei suoi riguardi: era stato infatti già emesso nei suoi confronti il “divieto di avvicinamento alle persone offese”. Anche per questo, la donna, un mese fa aveva deciso di allontanarsi da Torchiarolo con il figlio diciottenne, e di trasferirsi a Surbo, a casa di una parente. Solo qualche giorno fa però la donna “ per amore dei figli” aveva deciso di dare una nuova possibilità al marito che sembrava volersi rappacificare e cambiare, ma non è stato così....