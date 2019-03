Brian Brown | il quacchero | convertito | con 9 figli Chi è l' anima del Congresso delle

Al Congresso delle famiglie di Verona ci saranno vari ospiti tra cui Salvini - Brian Brown : Il Congresso mondiale delle famiglie sarà inaugurato a Verona il 29 marzo da Brian Brown e Allan Carlson: entrambi fanno parte del Wcf come presidente e segretario internazionale. Non si sa ancora come apriranno il Congresso ma sappiamo che i temi a cui si concentra la Wcf che loro hanno contribuito a fondare sono l'opposizione ai matrimoni omosessuali, la pornografia e l'aborto. I temi che verranno affrontati al Congresso Ancora non si sa bene ...