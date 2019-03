Brexit | ultima chance per la May Ue forza per la proroga di un anno

affaritaliani

(Di venerdì 29 marzo 2019) L'Unione europea si prepara a costringere il Regno Unito ad accettare unadi unper la, a fronte dell'incertezza sul voto previsto oggi al parlamento britannico su parte dell'accordo negoziato dalla premier Theresa May con Bruxelles, o a uscire senza intesa. E' quanto hriferito fonti europee al Times, precisando che l'Ue detterà tali condizioni a Londra in un vertice speciale che si terrà il 10 aprile. Nel giorno in cui il Regno Unito avrebbe dovuto lasciare l'Ue, May sottoporrà al voto dei Comuni solo l'accordo tecnico di recesso, dopo aver promesso di dimettersi in caso del via libera dei parlamentari Segui su affaritaliani.it

