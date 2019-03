Brexit | terza sconfitta consecutiva per May No-deal sempre più vicino Usa | pronti a un

ilfogliettone

(Di venerdì 29 marzo 2019) Le furbizie procedurali e l'avvicinarsi del precipizio del no-non hanno portato al miracolo: Theresa May ha visto bocciare per lavolta e con ampio margine l'accordo di uscita negoziato con l'Ue, malgrado l'offerta delle proprie dimissioni in cambio dell'approvazione della Camera. Un risultato in realtà non a sorpresa dato che i nordirlandesi del Dup avevano annunciato già ieri la loro indisponibilità al voto e altrettanto aveva fatto il partito Laburista; quanto all'autosacrificio di May, in molti l'hanno interpretata solo come una questione di lotta di potere interna al partito Conservatore.La mozione non avrebbe di fatto approvato l'accordo di uscita (delegato ad un successivo provvedimento legislativo ad hoc), ma avrebbe permesso a Londra di ottenere la proroga dell'articolo 50 fino al 22 maggio, come accordato in sede di Consiglio Europeo: ora, in mancanza di novità ...

SkyTG24 : Il caos sulla #Brexit dopo la terza bocciatura dell’accordo della May per uscire dall’Ue, in primo piano nel TG - riotta : Per la terza volta @theresa_may battuta nel tentativo di raggiungere un accordo #Brexit Ecco la Gran Bretagna di og… - antoniomisiani : Un voto drammatico sconfessa per la terza e definitiva volta l’accordo sulla #Brexit: 344 no, 286 sì. Il disastro p… -