Brexit | terza bocciatura al parlamento L' Ue preoccupata ' No deal molto probabile'

Terremoto Brexit - parlamento britannico boccia per la terza volta l’accordo May. Bruxelles : “No-deal probabile il 12 aprile” : La Camera dei Comuni ha bocciato con 344 voti contrari e 286 voti a favore l'emendamento presentato dal primo ministro Theresa May che chiedeva al parlamento britannico di ratificare l'accordo di recesso da lei negoziato con Bruxelles senza la dichiarazione politica sui futuri rapporti fra le due aree. Il Consiglio europeo aveva posto la ratifica da parte di Westminster dell'accordo di separazione come condizione per concedere una proroga ...

Brexit - accordo bocciato per la terza volta<br> UE convoca Consiglio straordinario : La Camera dei Comuni britannica ha bocciato ancora una volta, la terza, l'accordo che la Premier Theresa May ha proposto per la Brexit dopo essersi consultata con l'UE. 344 sono stati i no, solo 286 i sì, quindi una maggioranza più ampia di quanto ci si aspettasse.Proprio oggi, 29 marzo 2019, era la data utile per la Brexit, ora c'è il rischio dell'uscita senza accordo il 12 aprile, ma intanto l'UE ha subito convocato un ...

Brexit - terza bocciatura al piano May : "Implicazioni gravi - dobbiamo attuarla" | Tusk convoca un vertice Ue il 10 aprile : La Camera dei Comuni ha rigettato ancora una volta con 344 no contro 286 sì l'accordo del premier Theresa May sulla Brexit

