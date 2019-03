Brexit | sterlina giù a 1 | 2975 dollari | minimi da febbraio

Forex GBP - sterlina resiliente a caos Brexit : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> Si può comunque ...

Forex - sterlina in calo su stallo politico Brexit : Lo stallo politico sulla Brexit sta penalizzando la valuta inglese. Il cable ha segnato un ribasso fino a 1,312 dollari ed ora recupera a 1,315. Il cross con l'euro cede scambia a 85,55 pence. Pur di ...

Forex Sterlina - cresce l'attesa degli sviluppi parlamentari per la Brexit :

La sterlina rimane invariata nonostante il caos Brexit : La sterlina è rimasta invariata contro euro e dollaro nella giornata di ieri, nonostante la crisi politica ormai apertasi nel governo britannico di Theresa May. Il pound si è mosso in uno stretto range compreso tra 1,1669 e 1,1718 contro la divisa unica e tra 1,3264 e 1,3272 nei confronti del ...

Brexit : sterlina perde quota dopo balzo : ROMA, 14 MAR - La sterlina cede terreno dopo il balzo di ieri seguito al voto del Parlamento Britannico che ha escluso un 'no deal'. Il pound cede lo 0,7% a 1,3245 dollari e perde quota anche verso l'...

Brexit - May pronta per voto sullo scenario "No Deal". Sterlina resta molto volatile : La Gran Bretagna si prepara ad una nuova votazione sula Brexit quest'oggi , mercoledì 13 marzo 2019, dopo lo schiaffo alla Premier Theresa May assestato dal Parlamento inglese . Con ben 391 voti ...

Brexit - terremoto politico a Londra ma la sterlina tiene : Buone notizie sono intanto arrivate dall'economia d'oltre Manica. Il Pil di gennaio è cresciuto dello 0,5%, il maggiore aumento da dicembre 2016, in contrasto con il calo dello 0,4% di dicembre. Ma ...

Brexit : sterlina in calo a 1 - 3082 dollari : ROMA, 11 MAR - La sterlina resta netto in calo, a 1,3082 dollari da 1,3151 di ieri, dopo il parere legale su Brexit del procuratore generale Geoffrey Cox che - evocando un rischio "ridotto" ma non ...

Borse caute in attesa del voto su Brexit - corre la sterlina. Giù Tim : BoT: assegnati annuali per 6,5 mld, rendimento cala a 0,06% Il ministero dell'Economia ha collocato in asta BoT annuali scadenza 13 marzo 2020 per 6,5 miliardi di euro, con un rendimento medio ...

Brexit : sterlina avanza - +0 - 4% - : L'ottimismo per il voto favorevole del Parlamento di Westminster all'accordo in extremis sulla Brexit, grazie al nuovo compromesso fra Londra e Bruxelles, spinge le quotazioni della sterlina. Il pound ...

Brexit - sterlina sotto pressione. Stretta sulla liquidità delle banche : La banca centrale britannica avrebbe chiesto ai principali istituti del Paese di triplicare il valore degli asset facilmente liquidabili (tipicamente titoli di Stato ad alto rating) in vista di eventuali tensioni di mercato correlate all’addio all’Ue...

Schiarite sulla Brexit - la sterlina vola ai massimi da 10 mesi sull’euro : L’ipotesi di un rinvio delle scadenze per escludere il «no deal» ha fatto rivalutare di mezzo punto percentuale la sterlina sull’euro ...

Schiarite sulla Brexit - la sterlina vola ai massimi da 10 mesi sull'euro : nell'opinione di molti alti rappresentati dell'industria e della finanza britannica, potrebbe avere conseguenze disastrose per l'economia del Regno Unito. Se confermata la decisione rappresenterebbe ...

Forex - sterlina in rialzo aspetta sviluppi sulla Brexit : Sul mercato dei cambi, si muove al rialzo la sterlina nei confronti di euro e dollaro, in attesa che il governo guidato da Theresa May decida come attuare la Brexit . La valuta inglese viaggia a 0,...