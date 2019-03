Brexit | sempre più vicina la possibilità di un no-deal

Fonti Ue - hard Brexit sempre più vicina : 22.23 sempre più probabile un vertice straordinario il 10-11 aprile per una Brexit senza accordo e per l'uscita del Regno Unito il 12 aprile. Lo si apprende da Fonti Ue, dopo la riunione degli ambasciatori dei 27 in merito all'art. 50. Intanto domani la Camera dei Comuni voterà l'"accordo di divorzio" dalla Ue (che deve avere il via libera di Westminster entro il 22 maggio), e non l'annessa dichiarazione politica sulle relazioni future. Lo ...

Theresa May offre le dimissioni ma non convince : il sì all'accordo sulla Brexit è sempre più lontano : May ha offerto la sua testa in cambio del "Sì" dei Comuni al suo accordo, ma neanche questo potrebbe bastare. Gli unionisti nordirlandesi del Dup (da cui dipende la maggioranza del governo Tory) non hanno cambiato idea: non voteranno a favore del deal, indipendentemente dalle dimissioni di May.Il labirinto Brexit diventa sempre più intricato, mentre il tempo stringe. Per ottenere la proroga dell'uscita della Gran Bretagna dall'Ue ...

Brexit : Tusk - sempre più vogliono restare : STRASBURGO, 27 MAR - "Non possiamo tradire i 6 milioni di persone che hanno firmato per revocare l'articolo 50", il milione di britannici che "hanno manifestato" per un voto popolare e "la maggioranza ...

Brexit : May vacilla sempre di più - tra i papabili favorito Gove. La Gran Bretagna è sempre nel caos : La Primo ministro Theresa May ha presieduto questa mattina una cruciale riunione di governo per aggiornare i suoi ministri sulla sua strategia di Brexit dopo un fine settimana quasi disastroso cominciato con la oceanica marcia di Londra per un secondo referendum e terminato con la notizia - poi smentita - del Sunday Times di un complotto per farla dimettere di almeno sei suoi ministri e un incontro nella sua residenza di campagna di Chequers con ...

Brexit - così l'Europa si prepara al «sempre più probabile no deal» : BRUXELLES - Nonostante l'accordo dei Ventisette di rinviare di due settimane l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione, l'ipotesi di una hard Brexit, ossia di una uscita disordinata, resta ...

Brexit - così l'Europa si prepara al «sempre più probabile no deal» : Per l'Unione Europea una «hard Brexit» è sempre più probabile e dunque Bruxelles si sta attrezzando per evitare che diventi un evento caotico e imponderabile. Ecco le conseguenze di un «no-deal» secondo il piano preparato da funzionari comunitari...

Brexit - May sempre più in bilico : Theresa May è sempre più in bilico dopo la seconda bocciatura dell'accordo con l'UE sulla Brexit e i 5 milioni di firme raccolte dalla petizione per la revoca dell'art.50 . Secondo il Sunday Times ...

Gran Bretagna sempre più nel caos - oltre 5 milioni di firme per bocciare la Brexit. Pressing per l’uscita di scena della May : Il Regno Unito sempre più nel caos. Aria di crisi si abbatte sul governo May. sempre più britannici non vogliono uscire dall'Europa. Prova ne è il fatto che la petizione al Parlamento britannico affinche' revochi l'articolo 50, che sancisce il divorzio dall'Ue, ha superato i 5 milioni di firme. Alle 16 ora italiana le firme erano piu' di 5.030.000. Secondo le regole del sito, una petizione che supera le 100.000 firme obbliga il Parlamento a ...

Brexit - bocciato un secondo referendum. E il rinvio si fa sempre più vicino : La Camera dei Comuni britannica ha bocciato la proposta di Sarah Wollaston di valutare una seconda consultazione popolare sulla Brexit. Si fa sempre più difficile la situazione per la Premier Theresa May: in serata si voterà sulla sua mozione che prevede l'approvazione del piano concordato con l'Unione Europea entro il 20 marzo.Continua a leggere

Westminster esclude “no deal” - ma sulla Brexit è sempre caos : La Brexit e' sempre piu' nel caos. I deputati a Westminster hanno votato per evitare l'uscita senza accordo ma la premier Theresa May, sconfitta in due votazioni una dopo l'altra, non cede e ostinatamente ripropone il suo piano: ha presentato una mozione che sara' messa al voto domani la quale prevede che il Regno Unito chieda una proroga di tre mesi dell'uscita, se riuscira' a ottenere dal Parlamento, entro il 20 marzo, l'approvazione ...