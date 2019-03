Brexit | respinto ancora l' accordo Theresa May | Conseguenze serie Le due

Westminster ha respinto ben otto piani alternativi sulla Brexit : Alcuni attivisti anti Brexit protestano per chiedere un ritorno alle urne (foto: Jenny Matthews/In Pictures via Getty Images) Per capire il caos che circonda la Brexit, basta vedere cos’è successo nella serata del 27 marzo 2018: il parlamento britannico, che aveva già bocciato l’accordo negoziato dalla premier Theresa May due volte, ha respinto anche otto possibili alternative. No a un secondo referendum; no a un’uscita senza ...

Brexit - May sconfitta di nuovo : respinto l'accordo con la Ue. «Oggi il voto per il "no deal"» : Come previsto il Parlamento britannico ha bocciato un'altra volta l'accordo con la Ue per la Brexit negoziato da Theresa May. Un'altra sonora sconfitta per la premier,...

Brexit - May sconfitta di nuovo : respinto l'accordo con la Ue. «Oggi il voto per il "no deal"» : Come previsto il Parlamento britannico ha bocciato un'altra volta l'accordo con la Ue per la Brexit negoziato da Theresa May. Un'altra sonora sconfitta per la premier,...

Brexit - May sconfitta di nuovo : respinto l'accordo con la Ue. «Oggi il voto per il "no deal"» : Come previsto il Parlamento britannico ha bocciato un'altra volta l'accordo con la Ue per la Brexit negoziato da Theresa May. Un'altra sonora sconfitta per la premier,...

Brexit - May sconfitta di nuovo : respinto l'accordo con la Ue. «Domani il voto per il "no deal"» : Come previsto il Parlamento britannico ha bocciato un'altra volta l'accordo con la Ue per la Brexit negoziato da Theresa May. Un'altra sonora sconfitta per la premier,...

Il Parlamento britannico ha respinto l’accordo su Brexit - di nuovo : Per la seconda volta a distanza di due mesi: domani si voterà sull'eventualità di un'uscita senza alcun accordo

Brexit - respinto l'accordo May-Ue Domani il voto per il 'no deal' : 'Vogliamo un accordo diverso' - ha concluso Corbyn - in grado di proteggere 'l'economia e i posti di lavoro' che 'stanno già soffrendo' nel Paese a causa delle incertezze attuali. Pollice verso ...

Brexit - May sconfitta di nuovo : respinto l'accordo con la Ue. «Domani il voto per il "no deal"» : Come previsto il Parlamento britannico ha bocciato un'altra volta l'accordo con la Ue per la Brexit negoziato da Theresa May. Un'altra sonora sconfitta per la premier,...

Brexit - May sconfitta di nuovo : respinto l'accordo con la Ue : 'Vogliamo un accordo diverso' - ha concluso Corbyn - in grado di proteggere 'l'economia e i posti di lavoro' che 'stanno già soffrendo' nel Paese a causa delle incertezze attuali. Pollice verso ...

Brexit - May sconfitta di nuovo : respinto l'accordo con la Ue. «Domani voto per il "no deal"» : Come previsto il Parlamento britannico ha bocciato un'altra volta l'accordo con la Ue per la Brexit negoziato da Theresa May. Un'altra sonora sconfitta per la premier,...