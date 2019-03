Brexit | piano May di nuovo koCorbyn | Lasci | si vada a elezioni

Brexit - terza bocciatura al piano May : "Implicazioni gravi - dobbiamo attuarla" | Tusk convoca un vertice Ue il 10 aprile : La Camera dei Comuni ha rigettato ancora una volta con 344 no contro 286 sì l'accordo del premier Theresa May sulla Brexit

Brexit - bocciato anche il nuovo piano May : La Camera dei Comuni britannica ha rigettato ancora una volta con 344 no contro 286 sì l'accordo del premier Theresa May sulla Brexit

Brexit - May gioca la carta dimissioni. Per Westminster nessun piano B : Pur di "assicurare una Brexit ordinata" Theresa May si è detta pronta a lasciare l'incarico in cambio del sì all'accordo siglato con l'Ue e, al momento, per Westminster non c'è nessun piano B . Ieri ...

May : offro dimissioni se ok piano Brexit : 22.21 Potrebbe esserci venerdi il terzo voto sul piano Brexit concordato dalla premier May con Bruxelles. Il ministro per la Brexit Barclay ha infatto fissato una sessione al parlamento per venerdì giorno in cui non ci sono attività. Nel tentativo di guadagnare il sostegno dei Brexiteer ribelli, Theresa May ha annunciato che si dimetterà una volta che il suo accordo sarà stato approvato. Ma lo speaker della Camera Bercow ha ribadito a May che ...

Brexit - MAY RIUNISCE I TORY/ Voci su dimissioni Premier : caos Parlamento su piano B : BREXIT, il Parlamento "sfila" i poteri alla May: riuniti i TORY, domani le dimissioni della Premier Conservatori? caos sul piano B

Tusk dice sì allo slittamento alla Brexit. Ma la Ue detta le condizioni : vogliamo un piano preciso : La mossa che ha colto tutti di sorpresa, su entrambe le sponde della Manica, è arrivata ieri mattina via Twitter. L’autore è Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo. Per la prima volta un esponente Ue ha aperto esplicitamente all’ipotesi di estendere i negoziati per la Brexit oltre il 29 marzo. Finora tutti si erano trincerati dietro il diplo...

Brexit - pronto il piano B : zero dazi sull'87% delle merci in caso di «no-deal» : Nella giornata del 13 marzo il ministro del Commercio, Liam Fox, ha invitato i rappresentanti del mondo delle imprese a una «discussione» sul piano di tariffe presentato dall'esecutivo.

Brexit - il parlamento boccia il piano di May con 391 voti contrari : L’appello del premier all’unità non ha fatto breccia. La Camera dei Comuni stronca di nuovo il suo accordo con la Ue per il divorzio di Londra dall’Europa. Non bastano le «assicurazioni legali» conquistate dalla premier nelle sue trattative con Juncker. L’Europa: aspettiamo una giustificazione credibile per un rinvio...

Brexit - la May : votate il piano o rischiamo di non uscire mai più dalla Ue : Con l'approvazione dell'accordo, invece, assicura la May, "ci sarà un rilancio della nostra economia ".

Il boss della F1 Carey : «Con la Brexit scuderie fuori dal Regno Unito - pronto un piano di emergenza» : Inghilterra addio. Le scuderie con sede nel Regno Unito, in pratica tutte tranne Ferrari e Sauber, potrebbero lasciare la Gran Bretagna in caso di Brexit. Gli organizzatori del Campionato del Mondo di Formula 1 stanno infatti preparando «misure di emergenza» in caso di uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. Lo ha detto il boss della F1 Chase Carey in una conversazione a margine ...

Il Parlamento britannico ha respinto il piano alternativo su Brexit dei Laburisti - che ora sosterranno un nuovo referendum : Il Parlamento britannico ha respinto il piano alternativo su Brexit presentato dal partito Laburista, che da ora in poi sosterrà ufficialmente un secondo referendum sul tema. Il piano – tecnicamente, un emendamento che comprendeva un’unione doganale tra Regno Unito e Unione

Brexit - Corbyn a Bruxelles 'May ostaggio del suo partito - sono qui perché il mio piano è il migliore' : ... oltre il quale c'è il No Deal, che secondo la maggioranza di economisti ed esperti potrebbe provocare conseguenze gravissime all'economia britannica, a quella europea e potrebbe far tornare il ...

Brexit - il nuovo piano dell Europa è un asse con Corbyn : ... con rischio del ritorno delle tensioni, o lasciare un, impossibile, buco nel mercato interno proprio al confine tra Belfast e Dublino, danneggiando l'economia e la sicurezza dei 435 milioni di ...