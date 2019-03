Brexit | ora l' Europa vede solo due strade | rinvio lungo o «no-deal»

"Una Brexit senza accordo il 12 aprile è ora lo scenario più probabile" : Terza bocciatura dell'accordo May: a favore dell'accordo di divorzio dalla Ue hanno votato solo 286 deputati. E il 12 aprile...

Brexit - bocciata per 3ª volta intesa con Ue May : “Ora più vicine le elezioni europee” Bruxelles : “Adesso è probabile il no deal“ : Le dimissioni messe sul tavolo da Theresa May in cambio dell’ok all’accordo non sono bastate. La Camera dei Comuni britannica ha rigettato ancora una volta con 344 no contro 286 sì l’intesa sulla Brexit raggiunta dalla premier con l’Unione europea. Con questo voto decade l’offerta dell’Ue di una proroga del divorzio dal 29 marzo al 22 maggio e resta in piedi solo un mini rinvio limitato al 12 aprile: data entro la quale il ...

Brexit - bocciata per 3ª volta intesa con Ue May : “Ora più vicine le elezioni europee” Ue : “Più probabile uscita senza accordo” : La Camera dei Comuni britannica ha rigettato ancora una volta con 344 no contro 286 sì l’accordo della premier Theresa May sulla Brexit, condannandolo in modo ormai definitivo. Con questo voto decade l’offerta dell’Ue di una proroga del divorzio dal 29 marzo al 22 maggio e resta in piedi solo un mini rinvio limitato al 12 aprile: data entro la quale il Regno Unito dovrà decidere se chiedere a Bruxelles un’estensione lunga motivata o procedere a ...

Caos Brexit - il parlamento boccia ancora l’accordo May. Più vicino il no-deal : Il parlamento britannico ha respinto per la terza volta l’accordo con la Ue voluto da Theresa May con 344 voti contrari e 286 voti favorevoli . Ora Londra dovrà comunicare entro il 12 aprile come intende procedere, ma da Bruxelles fanno sapere che è sempre più probabile un no-deal...

