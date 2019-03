Brexit, opposizioni a May: "Si dimetta"

Dopo la bocciatura dialla Camera dei Comuni, il leader laburista all' opposizione Corbyn esorta la premier May a cambiare l'accordo con la Ue o a indire subito nuove elezioni. "Se May non accetta di cambiare l'accordo deve andarsene e consentire al Paese di decidere il suo futuro attraverso elezioni generali", afferma il leader laburista. Anche altri partiti di opposizione chiedono a May di farsi da parte e il liberaldemocratico Cable invoca un secondo referendum.(Di venerdì 29 marzo 2019)