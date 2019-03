Brexit | oggi il voto decisivo La mossa di Boris Johnson

Oggi è il giorno che non sarà Brexit - ma forse la si deciderà - : Non così la politica: il partito della May è, almeno in parte, pronto ad appOggiarla, non così gli unionisti nordirlandesi che assicurano al suo governo una maggioranza in Parlamento. A quanto ha ...

Oggi è il giorno che non sarà Brexit (ma forse la si deciderà) : Chissà che rimpianti avrà il povero 29 marzo, poteva entrare nei libri di storia e invece la sua occasione è sfumata. Non sarà una di quelle date scolpite nella memoria: un 5 maggio (questo fortunato ha avuto anche la poesia), un 14 luglio rivoluzionario, anche solo un 29 settembre che una canzone se l’è guadagnata. Invece niente, la sua gloria non sarà legata alla Brexit, almeno non come data d’uscita, perché Oggi è il giorno che avrebbe ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. No-Brexit - un milione in piazza - 23 marzo 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Un milione in piazza a Londra per manifestare contro l'uscita dall'Unione Europea, 23 marzo 2019,

CF : Brexit - no visto per inglesi per soggiorni breve/lunga durata : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Il parlamento britannico appoggia il posticipo della Brexit al 30 giugno - : Oggi i membri della Camera dei Comuni hanno appoggiato la proposta del primo ministro Theresa May di posticipare la scadenza della Brexit dal 29 marzo al 30 giugno 2019. A favore della proposta della ...

Brexit - oggi il voto sulla proroga/ Ma è caos 'Chi ha l'autorità per chiederla?' : Brexit, oggi si voterà la proroga dell'uscita dall'Unione Europea, ma nel governo è caos: c'è qualcuno che ha l'autorità per chiederla?

Brexit - oggi May chiede voto su rinvio. Tusk : "Ue accetti estensione" - : Dopo che il Parlamento britannico ha bocciato il no deal, oggi la Camera dei Comuni voterà tra il via libera ad accordo a stretto giro, entro mercoledì, e uno a lungo termine. Il presidente del ...

Brexit - il Parlamento rifiuta il ‘no deal’ e oggi vota la proroga. Ma il rischio è rimanere in trappola : Si è votato a Londra per escludere la possibilità di un’uscita senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea, ma il voto non sarà sufficiente a scongiurarla. Perché, automaticamente e indipendentemente dal risultato, il Regno Unito sarà comunque fuori dall’Ue il prossimo 29 marzo in forza di quanto dispone l’articolo 50. Per evitare un’uscita caotica tre erano le strade percorribili: 1. votare l’accordo per il ritiro stipulato dal governo ...

Londra vota oggi sul rinvio della Brexit : La Camera dei Comuni britannica vota oggi la mozione per chiedere all'Unione europea l'autorizzazione a uno slittamento della Brexit oltre la data prevista del 29 marzo, dopo che l'accordo fra Londra e Ue è stato respinto due volte dai deputati e dopo che ieri Westminster ha escluso il no deal, ossia che in qualsiasi circostanza sarà possibile un'uscita senza accordo.La premier Theresa May ha anticipato la sua intenzione di ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Brexit : oggi si vota il no-deal - 13 marzo 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Brexit: oggi il parlamento pronto a votare per il no-deal. Ue alquanto preoccupata, 13 marzo 2019,

Brexit - May sconfitta di nuovo : respinto l'accordo con la Ue. «Oggi il voto per il "no deal"» : Come previsto il Parlamento britannico ha bocciato un'altra volta l'accordo con la Ue per la Brexit negoziato da Theresa May. Un'altra sonora sconfitta per la premier,...

Brexit - dopo la bocciatura dell’accordo oggi il voto sul ‘no deal’ : possibili scenari : dopo la seconda bocciatura al suo accordo sulla Brexit, Theresa May torna oggi alla Camera dei comuni per mettere ai voti una mozione sul no deal: l’uscita dall’Unione europea senza intesa. La premier lascerà libertà di voto ai Tory, ma resta contraria al no deal e giovedì metterà ai voti un’ulteriore mozione sulla possibilità che il governo chieda un breve rinvio dell’addio all’Ue. Da una parte quindi l’hard ...

Brexit - oggi il voto sull'uscita dall'Unione senza accordo - : La Camera dei comuni decide sul no deal. Domani la mozione su un'eventuale richiesta di rinvio del divorzio. Ieri il secondo stop all'intesa trovata dalla premier con Bruxelles. Barnier: L'Ue ha fatto ...