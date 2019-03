Brexit | May | ' Votate sì per onorare l' esito del referendum'

Brexit - il Parlamento boccia l’accordo. May : gravi conseguenze per il Regno Unito : La Camera dei Comuni ha bocciato con 344 voti contrari e 286 voti a favore l’emendamento presentato dal primo ministro Theresa May che chiedeva al Parlamento britannico di ratificare l’accordo di recesso da lei negoziato con Bruxelles senza la dichiarazione politica sui futuri rapporti fra le due aree. Il Consiglio europeo aveva posto la ratifica d...

Brexit - il Parlamento vota ancora no - non c'è accordo con la May e Corbyn chiede le elezioni : Brexit allo scontro finale: la Camera dei Comuni ha bocciato con 344 voti contrari e 286 voti a favore l'emendamento presentato dal primo ministro Theresa May che chiedeva al Parlamento...

Caos Brexit - il parlamento boccia ancora l’accordo May. Più vicino il no-deal : Il parlamento britannico ha respinto per la terza volta l’accordo con la Ue voluto da Theresa May con 344 voti contrari e 286 voti favorevoli . Ora Londra dovrà comunicare entro il 12 aprile come intende procedere, ma da Bruxelles fanno sapere che è sempre più probabile un no-deal...

Brexit - bocciato anche il nuovo piano May : La Camera dei Comuni britannica ha rigettato ancora una volta con 344 no contro 286 sì l'accordo del premier Theresa May sulla Brexit

May ai Comuni : ultima chance per Brexit : 15.41 Nuovo appello della premier britannica May alla Camera dei Comuni perchè voti il negoziato con la Ue per la Brexit. Votare a favore dell'accordo significa evitare un salto nel buio e mandare "un messaggio chiaro" al Paese e a Bruxelles: che la Gran Bretagna "uscirà dall' Ue il 22 maggio, nel rispetto del risultato del referendum", ha detto May. La premier Tory nega che ci sia spazio per negoziare un altro accordo. Oggi "è l'ultima ...

Westminster vota per la terza volta l'accordo sulla Brexit - May rischia un' altra umiliazione : Si prevede che voteranno contro un accordo ritenuto dannoso per l'economia l'opposizione di centro e laburista. Intanto, per il pomeriggio e' prevista una manifestazione dinanzi al Parlamento del ...

'Sì a accordo May sola via certa Brexit' : ANSA, - LONDRA, 29 MAR - Il voto di oggi sull'accordo di divorzio dall'Ue raggiunto dalla premier Theresa May con Bruxelles rappresenta l'opportunità di "dare certezza a migliaia di aziende e milioni ...

Brexit - ultima chance per la May Ue forza per la proroga di un anno : L'Unione europea si prepara a costringere il Regno Unito ad accettare una proroga di un anno per la Brexit, a fronte dell'incertezza sul voto previsto oggi al parlamento britannico su parte dell'accordo negoziato dalla premier Theresa May con Bruxelles, o a uscire senza intesa. E' quanto hanno riferito fonti europee al Times, precisando che l'Ue detterà tali condizioni a Londra in un vertice speciale che si ...

Brexit - via libera da speaker Bercow a terzo voto su accordo May : Nelle due occasioni precedenti, l'accordo era stato presentato in un "pacchetto" unico insieme alla dichiarazione politica sulle relazioni future fra Ue e Gb. Ora scindendolo, il governo ha ...

Brexit : speaker da' l'ok al terzo voto su accordo May : Via libera dello speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, al terzo tentativo di ratifica, domani, dell'accordo sulla Brexit di Theresa May. Bercow ha riconosciuto infatti oggi la mozione ...

Brexit ultime notizie : 8 proposte alternative alla May in caso di dimissioni : Brexit ultime notizie: 8 proposte alternative alla May in caso di dimissioni È tutta sintetizzata lì, nella prima pagina del The Guardian di questa mattina l’evoluzione della trattativa su Brexit. “Il Parlamento ha finalmente detto la sua: No. No. No. No. No. No. No. No“. Guardian front page, Thursday 28 March 2019: Parliament finally has its say: No. No. No. No. No. No. No. No pic.twitter.com/F21ltmOu1K— ...

Theresa May offre le dimissioni ma non convince : il sì all'accordo sulla Brexit è sempre più lontano : May ha offerto la sua testa in cambio del "Sì" dei Comuni al suo accordo, ma neanche questo potrebbe bastare. Gli unionisti nordirlandesi del Dup (da cui dipende la maggioranza del governo Tory) non hanno cambiato idea: non voteranno a favore del deal, indipendentemente dalle dimissioni di May.Il labirinto Brexit diventa sempre più intricato, mentre il tempo stringe. Per ottenere la proroga dell'uscita della Gran Bretagna dall'Ue ...

Londra. Brexit - May offre le dimissioni in cambio del sì all'accordo Ue : La premier britannica Theresa May, Ap, . L'offerta è stata ufficializzata. Theresa May è disposta a lasciare la guida del governo e del partito conservatore in cambio dell'appoggio dei falchi ...

May offre dimissioni in cambio dell'ok all'accordo su Brexit : Il primo ministro britannico Theresa May ha annunciato oggi di essere pronta a dimettersi se la Camera dei Comuni approverà l'accordo raggiunto dal suo governo con l'Unione Europea per la Brexit, lo stesso già bocciato due volte nelle ultime settimane.L'annuncio di May è arrivato nel giorno in cui la Camera dei Comuni, dopo averle tolto il timone della Brexit, ha discusso in aula le otto proposte parlamentari sull'uscita del ...