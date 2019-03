Brexit | il Parlamento vota ancora no | non c' è accordo con la May e Corbyn chiede le

Brexit - il Parlamento boccia l’accordo. May : gravi conseguenze per il Regno Unito : La Camera dei Comuni ha bocciato con 344 voti contrari e 286 voti a favore l’emendamento presentato dal primo ministro Theresa May che chiedeva al Parlamento britannico di ratificare l’accordo di recesso da lei negoziato con Bruxelles senza la dichiarazione politica sui futuri rapporti fra le due aree. Il Consiglio europeo aveva posto la ratifica d...

Brexit - Parlamento al voto per sbloccare lo stallo : Teleborsa, - Il Parlamento inglese torna a votare sulla Brexit per cercare di sbloccare lo stallo. Dal primo pomeriggio è in corso il dibattito alla Camera dei Comuni su alcuni "voti indicativi" che ...

Brexit - la palla passa al Parlamento. I risultati del voto sulle proposte in serata : I membri del parlamento britannico inizieranno oggi a votare su proposte alternative all'accordo Brexit della premier Theresa May con l'Unione Europea, mentre il primo ministro lotta per mantenere il controllo del processo e del proprio partito. Il dibattito sui cosiddetti voti indicativi dovrebbe iniziare intorno alle 14.00, ora locale, con il voto che si svolgerà in serata.I membri del Parlamento, dopo le 15 locali, avranno presentato ...

Brexit - spallata a May. Ora il Parlamento prende il controllo : ... ma le chance che l'intesa passi sono pari a uno zero virgola, anche dopo la trovata della premier di sottoporre ai deputati due voti, separando la dichiarazione politica dall'intesa tout court, una ...

Brexit - May battuta : Parlamento inglese prende il controllo dell’accordo con l’Ue. Si dimettono 3 sottosegretari : Altro smacco per Theresa May. In nottata la Camera dei Comuni ha approvato l’emendamento che di fatto concede al Parlamento il controllo dell’accordo sulla Brexit, infliggendo un altro affronto al governo del premier britannico. La proposta di modifica è stata approvata con 329 sì e 302 no. Il governo May sarà costretto, da mercoledì prossimo, con la prossima seduta, a seguire le indicazioni proposte da Westminister: mantenimento nel mercato ...

Il parlamento ha preso il controllo sulla Brexit : Il primo ministro britannico Theresa May. (foto: House of Commons/PA Images via Getty Images) Le prossime mosse sulla Brexit le deciderà il parlamento. Nella notte tra il 25 e il 26 marzo i deputati hanno votato a maggioranza l’emendamento del conservatore Oliver Letwin che permette a Westminster di organizzare “voti indicativi” su possibili piani alternativi. Uno tra tutti, la cosiddetta opzione Norvegia che consentirebbe al ...

Brexit - controllo al Parlamento : si dimettono tre sottosegretari : Un bastimento in alto mare, con l'equipaggio diviso sulla direzione da prendere, tentato dall'ammutinamento, ma incapace per ora di togliere il timone alla capitana. È l'immagine della Gran Bretagna ...