Brexit | Camera respinge accordo di May | altra proroga o no deal

Brexit - CAMERA COMUNI BOCCIA PIANO MAY/ Uscita no deal il 12 aprile : 'Elezioni' : BREXIT, terza BOCCIAtura per la premier Theresa May: la CAMERA dei COMUNI BOCCIA l'accordo, 58 voti di scarto tra no e sì. Le ultime notizie

Brexit - la Camera dei Comuni boccia di nuovo il piano May. La Ue 'probabile il No Deal' : Il 12 aprile è la data entro la quale, in mancanza di accordo ratificato, il governo britannico dovrà chiedere un rinvio prolungato ancorato a una proposta di soluzione nuova o una svolta politica, ...

Brexit - May : mi dimetto se passa accordo. La Camera boccia tutte le opzioni di piani B : La premier disposta al passo indietro se incassa il via libera al suo deal. Arrivano le aperture di alcuni deputati conservatori, ma i deputati nordirlandesi chiudono il discorso: non possiamo sostenere quel patto. I parlamentari britannici respingono gli otto «voti indicativi» sulle alternative al piano May...

Brexit - lo speaker della Camera vieta il terzo voto sull’accordo bocciato. Ue pronta a valutare rinvio fino al 29 marzo : Lo speaker della Camera John Bercow ha deciso di vietare un terzo voto di ratifica sullo stesso accordo sulla Brexit già bocciato per due volte. Un portavoce di Theresa May ha detto che Bercow non “ci ha preavvertiti del suo statement”, aggiungendo di non volerlo commentare, ma che per ora la premier “non è in condizione” di proporre un nuovo voto essendo ancora in corso colloqui con i dissidenti. Il sollicitor general ...

Brexit - lo speaker della Camera dei Comuni vieta un terzo voto sullo stesso accordo : Lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, ha posto il veto a un terzo tentativo di ratifica dell'accordo sulla Brexit proposto dal governo di Theresa May, se il testo non sarà cambiato. La decisione - che mette in crisi la strategia della premier Tory - è stata annunciata da Bercow dopo una lunga e dettagliata ricostruzione degli avvenimenti recenti (con la doppia pesante bocciatura dello stesso accordo) e dei precedenti ...

Brexit - sì della Camera dei Comuni a chiedere il rinvio all'Ue | : Dopo la bocciatura del "no deal", il Parlamento dà il via libera per cercare di ottenere una proroga dal 29 marzo al 30 giugno, e a un nuovo voto, il terzo, sull'accordo di divorzio firmato da May con ...

Brexit - dalla Camera dei Comuni no a un secondo referendum - : Dopo la bocciatura del "no deal", il Parlamento decide se dare il via libera a un rinvio "breve" e a un nuovo voto a stretto giro sull'accordo firmato dalla premier May con l'Ue. Respinto, intanto, un ...

Brexit : No della Camera a un referendum bis : Non c'è maggioranza alla Camera dei Comuni britannica in favore di un secondo referendum sulla Brexit , almeno per ora. Lo conferma stasera la bocciatura di un emendamento trasversale presentato per ...

Brexit - la Camera dei Comuni boccia la richiesta di un referendum bis. Attesa per il voto sul rinvio : ... ma al prezzo di un inevitabile "danneggiamento della fiducia dell'opinione pubblica nella politica e nella nostra democrazia". Il numero due del governo May, in risposta alla domanda di un deputato ...

Brexit - Camera dei Comuni vota sul rinvio Bocciato emendamento su 2° referendum : Brexit, altro giro, altra giostra. E’ iniziata la votazione sulla mozione presentata dal governo May per un rinvio dell’uscita del Regno Unito dall’Ue in attesa di trovare una maggioranza in grado di votare l’accordo raggiunto con Bruxelles. La Camera dei Comuni ha detto no alla possibilità di un secondo referendum, almeno per ora. Lo conferma la bocciatura di un emendamento trasversale presentato per collegare la ...

Brexit - la Camera dei Comuni boccia il no dealLa Commissione Ue : non basta - serve intesa : La Camera dei Comuni ha votato contro l'opzione di una Brexit 'senza accordo' dopo la bocciatura dell'accordo di divorzio raggiunto dalla premier con la Ue. Si fa spazio l'ipotesi di un rinvio dell'uscita dopo le elezioni europee.