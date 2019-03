Brexit | bocciato anche il nuovo piano May

Brexit - lo speaker della Camera vieta il terzo voto sull’accordo bocciato. Ue pronta a valutare rinvio fino al 29 marzo : Lo speaker della Camera John Bercow ha deciso di vietare un terzo voto di ratifica sullo stesso accordo sulla Brexit già bocciato per due volte. Un portavoce di Theresa May ha detto che Bercow non “ci ha preavvertiti del suo statement”, aggiungendo di non volerlo commentare, ma che per ora la premier “non è in condizione” di proporre un nuovo voto essendo ancora in corso colloqui con i dissidenti. Il sollicitor general ...

Brexit rinviata a giugno - bocciato referendum bis. May prende respiro - nuova corsa contro il tempo : E' la "cosa di gran lunga migliore" successa al governo britannico questa settimana. Cosi' gli analisti della Bbc hanno commentato la giornata di votazione alla Camera dei Comuni, dove dopo due giorni di batoste per la premier, Theresa May, i deputati hanno approvato - con 412 voti a favore e 202 contro - la mozione del governo sulla richiesta di un rinvio della Brexit a dopo il 29 marzo e di un terzo tentativo di ratifica dell'accordo con la ...

Brexit - bocciato no deal/ 4 voti di scarto - May in bilico : verso rinvio divorzio Ue : Brexit, Parlamento boccia il no-deal con 4 voti di scarto: May in bilico verso rinvio divorzio da Ue. Tutti gli scenari: Europa 'basta trattative'

Brexit : bocciato il no deal : Brexit, è caos. Il Parlamento britannico approva con 312 voti a favore e 308 contrari l’emendamento della conservatrice Caroline Spelman che respinge del tutto l’ipotesi di un’uscita ‘disordinata‘ dall’Unione europea. La Camera dei comuni britannica ha approvato, poi, con 321 voti a favore e 278 contrari l’emendamento del governo che respinge l’ipotesi di un’uscita dalla Ue senza accordo il ...

Brexit - bocciato il no deal : si avvicina il rinvio dell’uscita dall’Ue del Regno Unito : La Camera dei Comuni britannica ha approvato un emendamento che esclude il no deal, ovvero l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue senza un accordo. La Brexit, quindi, potrebbe andare incontro a un rinvio che domani i parlamentari britannici potrebbero formalizzare con un voto. Poi spetterà agli stati membri Ue accettare o meno la proposta.Continua a leggere