Brexit | accordo con Ue bocciato per la terza volta | la premier May pensa a un quarto voto

blogo

(Di venerdì 29 marzo 2019)30 marzo 2019 - Theresa May non si arrende all’ipotesi no deal. Dopo aver incassato il terzocontrario della Camera dei Comuni all’da lei stretto con Bruxelles per l’uscita di Londra dall’Ue, lastarebbe valutando di chiedere un. Ieri il Parlamento hal’nonostante May avesse promesso di dimettersi in caso difavorevole. Da Downing Street nelle ultime ore è trapelato che dopo i voti indicativi previsti per lunedì alla Camera dei Comuni su una serie di opzioni alternative, May potrebbe proporre un "ballottaggio" tra il suo piano di uscita e l’ipotesi che sarà più votata lunedì prossimo.ancoraai Comuni. Consiglio straordinario UE29 marzo 2019 - La Camera dei Comuni britannica haancora una, la, l'che laTheresa May ha proposto per ladopo ...

FrancescoBonif1 : Il parlamento inglese ha bocciato per la terza e ultima volta l'accordo della premier May su Brexit. È caos complet… - riotta : Per la terza volta @theresa_may battuta nel tentativo di raggiungere un accordo #Brexit Ecco la Gran Bretagna di og… - SkyTG24 : Il caos sulla #Brexit dopo la terza bocciatura dell’accordo della May per uscire dall’Ue, in primo piano nel TG -