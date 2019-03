Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Durante il tradizionale "rogo della vecchia" che, in molte città del nord Italia celebra la fine dell'inverno è stato bruciato uncon le sembianze del Ministro dell'Interno Matteo. Un atto da molti considerato di cattivo gusto che ha sollevato non poche critiche e polemiche. Gli organizzatori hanno precisato che hanno solo provato a lanciare un forte messaggio antirazzista, ma la Lega ha già fatto sapere che intende presentare un'interrogazione.Sul rogo non c'è la vecchia, maIeri, giovedì 28 marzo,ha celebrato la tradizione della "mezza Quaresima" e del “rogo della vecchia”. Un momento di convivialità piuttosto goliardico che vuole spezzare il rigore del tempo quaresimale e dare il benvenuto alla primavera e al nuovo. Nel centrale e multietnico quartiere del Carmine, però, sul rogo non è finita la vecchia, bensì un, con tanto di barba ...

Noemithestar : Brescia, dato alle fiamme fantoccio di Salvini: 'Bruciamo il razzismo' - lorisorzini : RT @GiorgioBergesio: Un fantoccio con le sembianze del ministro Matteo #Salvini è stato dato alle fiamme a Brescia. Vergogna! Noi andiamo… - _Azzurra_87 : RT @GiorgioBergesio: Un fantoccio con le sembianze del ministro Matteo #Salvini è stato dato alle fiamme a Brescia. Vergogna! Noi andiamo… -