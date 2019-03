Boxe | Clemente Russo torna sul ring! Tatanka sfiderà Aliev nel Dual Match Italia-Francia

oasport

(Di venerdì 29 marzo 2019)è pronto perre sulaffronterà il transalpino Mouradsui cinque round in occasione deltrache andrà in scena domani sabato 30 marzo al PalaSport di Lanciano (in provincia di Chieti). Il campano, reduce da un lungo periodo di training tra l’e la Russia, sembra pronto per poter dire la sua ancora una volta e tornerà a combattere a quattro mesi di distanza dai Campionati dell’Unione Europea quando venne sconfitto dal modesto Ghadfa ai quarti di finale.Il 36enne ha nel mirino la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (se lasarà presente, non è ancora ufficiale): si tratterebbe della quinta presenza a cinque cerchi, record assoluto per un pugile. Il supermassimo, argento a Pechino 2008 e Londra 2012, non si tira indietro e ha palesato tutto il suo ottimismo nelle dichiarazioni rilasciate ...

